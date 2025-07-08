桌球／林昀儒直落三輕取南韓小將 WTT美國大滿貫晉32強
WTT美國大滿貫賽今天進行的男單首輪64強，台灣好手林昀儒碰上南韓19歲小將吳晙誠，僅用23分鐘，就以11比7、11比5、11比6直落三過關，晉級32強。
世界排名第8林昀儒，今天是生涯首度對上世界排名第19的吳晙誠。吳晙誠是過往韓國名將吳尚垠的兒子，他曾在去年亞錦賽擊敗過中國名將王楚欽而打開知名度。
今天林昀儒首戰吳晙誠，第1局開打雖一度以1比3落後，但隨後林昀儒連續攻下8分，拿手的招牌反手擰球讓對手毫無反擊之力，順利以11比7先收下首局。
第2局前段，雙方戰成3比3拉鋸，不過林昀儒在摸熟對手球路後，再靠一波5比1攻勢拉開比數，迅速奠定勝基，再以11比5搶下第2局，取得聽牌優勢。
第3局戰況雷同，比賽前段吳晙誠都還能咬住比分，但同樣在雙方3比3平手時，林昀儒開始在進攻加壓，在前3板及中前台的球都主動出擊，順利連拿4分取得領先，最後以11比6拿下比賽勝利。
從世界桌球大聯盟（WTT）美國大滿貫賽的男單籤表來看，「國民金孫」林昀儒籤運不錯，今天獲勝後，32強對手將會是從資格賽打上來的香港小將陳顥樺及持外卡參賽的韓裔美籍梁繼善之間的勝方，對林昀儒來說威脅都不大。
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