加拿大羽賽／台灣奪男雙冠亞軍 主辦方讚最佳代言人
台灣勇奪BWF超級300的加拿大羽球公開賽男雙冠亞軍，不僅吸引眾多球迷遠道前來加油打氣，主辦方加拿大羽球協會也盛讚台灣選手球技跟實力令人印象深刻，是「台灣最佳代言人」。
今年賽事首次在多倫多華人聚集的萬錦市泛美體育中心舉行，男雙決賽上演台灣內戰，「雙胞胎兄弟」李芳任、李芳至技高一籌，以21比19、21比19擊敗張課琦與柏禮維組合奪冠。
主辦單位表示，台灣隊是本屆BWF超級300系列加拿大羽球公開賽參賽人數最多的隊伍，人氣也相當旺，許多球迷遠道而來加油，還有許多人耐心排隊等候，就是為了和世界排名第6的選手「台灣一哥」周天成合照簽名。周天成也展現超強親和力，和現場大小球迷合照互動。
賽事舉行期間，駐多倫多辦事處長梁毅鵬兩度到場為台灣代表隊選手加油打氣。主辦方加拿大羽球協會會長梅瑞特（Bryan Merret）則向梁毅鵬表示，他對台灣選手的球技跟實力都印象深刻，台灣隊來多倫多參賽讓他相當興奮，也讓賽事更加成功，「他們是台灣最佳代言人」，並笑說「希望他們沒有打敗太多加拿大選手」。
近年來，羽球在加拿大形成一股熱潮，估計有超過200萬人從事羽球運動。這次在萬錦市舉行的羽球賽事受到當地民眾高度重視和熱情參與，主辦方還臨時增加座位以容納更多觀眾。與此同時，加拿大聯邦參議員迪肯（Marty Deacon）和安大略省省議員彭錦威（Billy Peng）也都特別到場觀賽，對台灣隊表現讚譽有加。
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