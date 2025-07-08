日月潭泳渡首日報名破2萬 高齡參賽上限79歲須符2條件

日月潭萬人泳渡9月28日登場，報名限額2.5萬人，昨剛開放已有2萬多人報名；前總統馬英九爭取友善高齡選手，縣府今年將參賽上限從75歲提高至79歲，但需有2名具救生員資格者全程陪游，並檢附健康證明才能報名，已有4名通過初審。

日月潭泳渡自1983年開始舉辦，將邁入第42年，其中2年停辦，一次是2005年的龍王颱風過境，再來就是2021年受新冠肺炎疫情影響；活動規模更逐年擴大，從最初的580人，現今已突破2萬人，成為國內指標大型賽事。

泳渡路線從日月潭朝霧碼頭入水，橫渡到對岸的伊達邵，全長3公里，每年2萬多名泳客分批下水，感受潭區風光，還能邊游邊打招呼，歡樂氣氛猶如嘉年華，前總統馬英九更是泳渡愛好者，去年11度挑戰，以2小時53分完賽。

不過，馬英九今年75歲，將超過泳渡日月潭參賽年齡上限，去年向縣長許淑華及縣府表達再參加意願，積極爭取友善高齡泳客，經縣府與主辦單位評估後，今年將泳渡參賽年齡上限從75歲提高至79歲。

縣府表示，昨才開放報名，報名人數已達2萬人，其中75歲以上有4人，已通過初步審查，但仍須補足部分資料，馬前總統則尚未完成報名。

縣府表示，除馬英九爭取，近年另有高齡泳者盼開放，考量人口高齡化並鼓勵多運動，提高上限至79歲，但需有2名具救生員資格者全程陪游，且檢附健康證明才能報名。

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