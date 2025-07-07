柔道／曾是鏈球金牌 陳冠亨繼承父親衣缽

最初接觸的運動是田徑，陳冠亨國一曾拿下青年盃鏈球金牌，但有個柔道教練父親陳俊傑，讓他國二決定專心投入柔道訓練，今年看到爸爸在世壯運奪牌讓他很有感觸，盼周末登場的台北亞洲柔道公開賽也能為地主留下佳績。

身高183公分的陳冠亨是我國男子100公斤級以上選手，接受正式柔道訓練前是田徑隊成員，擅長鏈球和鉛球；因為父親是柔道教練，從小對柔道不陌生的他國中開始也在週末接受柔道訓練，國二時才決定專心練柔道，轉學到父親執教的八里國中。

田徑成績不錯，陳冠亨轉練柔道沒有後悔，「藉著柔道看到很多東西，像我沒有日文底子，可以去日本天理大學交換一年。」

天理大學柔道隊在日本成績赫赫，幾乎是前三名班底，陳冠亨就讀文化大學二年級時赴日取經，但「海歸」的第一站比賽卻在去年全大運踢鐵板，且是第一輪就落敗，讓他大受打擊。

「爸爸沒說什麼，但聽得到外在聲音，壓力很大。」萌生不想練柔道的念頭，陳冠亨感謝學長用激將法讓自己拋下放棄念頭，去年台北亞洲柔道公開賽奪下銅牌，今年希望繼續突破，把金牌留在台灣。

走上和爸爸相同的柔道路，陳冠亨透露一開始父子倆生活、訓練都在一起，摩擦不少，他也曾經很不諒解爸爸的管教方式，隨著年紀增長才漸漸了解父親的苦心，今年世壯運看到爸爸用教導他的技術奪下個人賽銀牌、團體賽金牌，更讓他十分感動。

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