柔道／楊勇緯奧運奪銀啟發 錦和小將夢想登五環殿堂
去年亞洲青少年柔道錦標賽奪得銀牌的錦和高中小將江璨安，今年要挑戰為地主留下金牌，下周將在2025台北亞洲青少年暨青年杯柔道賽出賽的他還有奧運夢，目標像「柔道男神」楊勇緯一樣，登上五環殿堂頒獎台。
小學三年級接觸柔道的江璨安，起初是看到哥哥練柔道很帥氣而投入，結果哥哥之後放棄，他卻一路練到現在。
儘管157公分的身高不算出眾，江璨安以巴黎奧運奪銅的日本158公分名將永山龍樹為偶像，「他體型和我差不多，比我壯一些，技巧、力量、速度都是世界頂級的，希望朝他腳步去努力。」
將升上高三的江璨安有堅定的奧運夢，他透露國中時看到楊勇緯在東京奧運奪下銀牌就十分嚮往，「會想像台上的是我！」目標有朝一日代表台灣參加五環殿堂，他下周將先挑戰「捍衛主場」，誓言留下台北亞洲青少年暨青年杯柔道賽金牌。
「能在台灣比國際賽非常開心和榮幸，目標把平常練習的都展現出來，不留遺憾，用最好狀態對付這場比賽。」江璨安霸氣喊出奪金目標，不過昨天練習時傷到右眼，頂著瘀青的傷勢出席今天的賽事記者會，讓他不好意思笑說：「第一次參加記者會，沒想到變這樣子。」
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