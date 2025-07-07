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柔道／不被傷病打倒 阿美族女戰將拚台北賽奪金

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台北亞洲柔道公開賽7月12日點燃戰火，今天舉行賽事記者會。記者曾思儒／攝影
台北亞洲柔道公開賽7月12日點燃戰火，今天舉行賽事記者會。記者曾思儒／攝影

台北亞洲柔道公開賽本周末在台北市立體育館點燃戰火，今年將有來自19國的193名選手參賽，創新冠肺炎疫情復辦後最多，我國也將有35位地主好手出賽，前年奪金的女將廖宇蓉和男將鄭彥銘、陳冠亨目標一致，期待把金牌留在自家。

中華民國柔道總會從2013年承辦台北柔道公開賽，是國內指標性國際柔道大賽，今年賽事將於7月12日和13日舉行，台北亞洲青少年暨青年杯接棒在15日和16日登場，賽場同樣是台北市立體育館，地主將有95名新星挑戰最佳名次。

中華民國柔道總會理事長呂威震提到，柔道是門很辛苦的運動，鼓勵選手秉持「不倒翁」的精神，遇到挫折仍要堅持下去。

今年獲得塔什干大滿貫銅牌的女子70公斤級女將廖宇蓉堪稱「不倒翁」代表，來自花蓮她流有阿美族血液，受練習柔道的表哥影響，國二開始接觸柔道，原本是女子63公斤級選手，2019年世錦賽曾拿下第7名，後因荷爾蒙失調體重增加才轉戰70公斤級。

廖宇蓉透露，去年拚巴黎奧運前參加很多比賽，準備很好成績卻不如預期，當下心情十分失落，也曾一度想放棄，透過不斷心態調整認識自己，「還有不甘心的心吧，很多次都是差一點點。」今年總算在塔什干大滿貫登上頒獎台，她盼台北亞洲柔道公開賽也能摔出好成績，維持「參賽就奪牌」的完美成績。

和廖宇蓉同為巴黎奧運培訓選手的鄭彥銘，去年因膝蓋韌帶撕裂無緣參與國內盛事，休養3個月後復出，台北亞洲柔道公開賽是傷後回歸第2場國際賽，榮膺男子66公斤級第一種子的他笑說：「第一次以第一種子身份出賽，很興奮，期待這次比賽。」

台北亞洲柔道公開賽7月12日點燃戰火，今天舉行賽事記者會。記者曾思儒／攝影
台北亞洲柔道公開賽7月12日點燃戰火，今天舉行賽事記者會。記者曾思儒／攝影
鄭彥銘（左）和廖宇蓉目標在台北亞洲柔道公開賽為地主留下金牌。記者曾思儒／攝影
鄭彥銘（左）和廖宇蓉目標在台北亞洲柔道公開賽為地主留下金牌。記者曾思儒／攝影

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