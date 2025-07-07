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桌球／林昀儒鄭怡靜首輪輕鬆打 WTT大滿貫混雙晉16強

中央社／ 台北7日電
林昀儒（左）與鄭怡靜（右）。報系資料照
林昀儒（左）與鄭怡靜（右）。報系資料照

WTT美國大滿貫賽今天進行的混雙首輪賽事，台灣「黃金混雙」林昀儒鄭怡靜，僅花了16分鐘，就以11比3、11比3、11比4輕取新加坡郭勇、香港吳詠琳組合，順利挺進16強。

世界桌球職業大聯盟（WTT）的大滿貫雙打賽事，包括男雙、女雙、混雙等組別，都只有24個名額可參賽，依排名前8種子首輪輪空，直接晉級16強，其餘從32強打起。

曾拿下東京奧運混雙銅牌的林昀儒、鄭怡靜，在相隔將近3年後，重新於今年5月世錦賽合拍；今天的美國大滿貫賽，2人再度攜手，不論默契、技術、經驗，都明顯優於對手郭勇與吳詠琳。

雖然雙方人馬是首度交鋒，但第1局台灣組合就火力全開，在2比1領先時連得8分奠定勝基；第2局前段林昀儒和鄭怡靜雖遭遇些微亂流，但很快就穩助陣腳，在2比2平手時，又靠一波9比1攻勢過關聽牌。

第3局同樣開賽就取得8比1優勢，雖然被追回3分，但台灣組合很快就取得10比4的6個賽末點，最後在林昀儒強勢正手拍、對手回擊出界下，順利收下比賽勝利。

對手郭勇和吳詠琳並非固定搭檔，加上女子選手吳詠琳的單板能力較差，幾乎只能將球過渡回擺，因此只能靠著郭勇偶爾出現的搏殺搶分。

反觀林昀儒和鄭怡靜今天銜接過程相當出色，幾乎都知道下一拍該如何處理，加上鄭怡靜的回球速度和力量幾乎不遜於男子選手，數次對於郭勇的來球都能轉守為攻，替台灣組合搶下分數。

鄭怡靜在接受中央社記者訪問時表示，「畢竟也好一陣子沒有一起比賽了，所以第1場正好可以把感覺找回來，多培養一些默契和戰術演練。」

比賽中鄭怡靜有一記近台應該可以穩穩拿下的得分球，沒想到卻直接把球殺出界，讓她賽後笑說：「我想上搞笑10大好球啦。」

林昀儒和鄭怡靜晉級16強後，將對上大會第6種子、瑞典組合卡森（Kristian Karlsson）、凱爾伯（Christina Kallberg），雙方在今年世錦賽首度交手，當時台灣組合以3比1獲勝。

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世錦賽 林昀儒 鄭怡靜

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