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新屋綠色騎跡鐵馬行 乘風體驗珍珠海岸魅力

聯合新聞網／ 綜合報導
2025新屋綠色騎跡鐵馬行熱鬧起跑。主辦單位提供
2025新屋綠色騎跡鐵馬行熱鬧起跑。主辦單位提供

「2025新屋綠色騎跡鐵馬行」日前於永安漁港盛大舉辦，共吸引近3,000位來自全台各地熱愛單車運動的民眾共襄盛舉。活動以「雙新生態」為主軸，串聯桃園新屋及新竹新豐沿海廊帶，如同閃亮的珍珠般散發永續魅力。

桃園市政府溫代欣秘書長表示，今年已經是「新屋綠色騎跡鐵馬行」邁入第9屆舉辦，活動分為13公里親子組及25公里休閒組，沿途規劃永安海螺文化體驗園區、新屋百年石滬、漂流木公園、新豐紅樹林生態區等多處知名景點，讓民眾一邊享受運動、一邊深度認識地方文化與生態特色。此外，今年更特別與石滬故事館合作，只要完成任務集點並透過故事館報名者，就能加碼參加石滬文化導覽及海廢循環DIY體驗，讓活動結合環境教育，為地方永續盡一份心力。

2025新屋綠色騎跡鐵馬行總共吸引超過3000人參與
2025新屋綠色騎跡鐵馬行總共吸引超過3000人參與

溫代欣秘書長也強調，桃園長期以「運動平權」為核心，積極推動運動i臺灣2.0計畫，透過補助辦理各式體育活動，包括水域、路跑、自行車、舞蹈及球類等，去年（113年）更舉辦超過1,500場次活動，參與人次突破12萬，展現全民運動的活力，並連續獲得教育部體育署評核「特優」肯定。今年市府將持續推動讓不同年齡、性別、族群的市民都能「超敢動」，一起享受健康生活。

擔任活動大使的林穎樂也開心表示，「新屋綠色騎跡鐵馬行」的沿線風光美得像串珍珠，觀新藻礁、新屋百年石滬、新豐紅樹林生態區等處處都是打卡熱點，非常適合帶家人一起來騎乘、欣賞美景。她更推薦大家活動結束後可以順道到永安觀光漁市品嘗海鮮或逛逛海螺文化館，體驗在地豐富的人文風情。林穎樂也預告，9月28日的新屋魚米之鄉馬拉松將登場，現場有超豐盛的補給與熱情的鄉親陪伴，邀請大家一起來報名參加。

活動現場除了安排體適能檢測及多元特色攤位外，還舉辦摸彩活動，大獎除了有腳踏車、微波爐，還有運動防護巴迪蔓護具、運動包、知名運動品牌鞋及在地特色新屋芋香米等多項好禮，活動內容豐富，讓大小朋友一同享受健康的週末時光。

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