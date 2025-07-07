自行車／環法衝刺之星將來台！10月日月潭騎最美賽道

全球自行車迷熱血沸騰的年度盛事環法自行車賽（Tour de France），目前正如火如荼展開，今年賽季開幕就奪下首站黃衫總冠軍和衝刺王的比利時籍車手菲利普森（Jasper Philipsen），確定參與今年環法挑戰賽日月潭站，10月18日將親臨台灣，與世界各地的騎士們共騎最美賽道。

環法自行車挑戰賽日月潭站（L’Étape by Tour de France – Sun Moon Lake）是由環法賽官方團隊所規劃與認證的系列賽事，也是目前唯一讓全球業餘車友可以「體驗環法氛圍、挑戰環法賽道」的官方活動。該賽事已在全球超過20個國家舉辦，台灣日月潭站則是亞洲區最受注目的場次之一，具有世界級規格與在地自然美景交織的獨特魅力。

本次賽事分為104公里挑戰組和29公里經典環湖組，104公里挑戰組通過環法技術團隊認證的環法二級挑戰路線，設有「總冠軍」與「登山王」雙重獎項，前三名選手更有機會代表取得2027環法挑戰賽世錦賽資格，進軍法國與各國好手同台競技。

主辦單位為鼓勵台灣車友將總冠軍黃衫留在台灣，首創全球Letape系列，提供新台幣10萬元獎金給取得總冠軍黃衫資格的台灣車友。

29公里經典環湖組可騎乘CNN評比為世界十大最美自行車路線之一的日月潭湖濱道，無論新手或資深車友都能輕鬆參與，體驗環法氛圍。

主辦單位表示，能邀請菲利普森來台共騎，是台灣環法挑戰賽的重要里程碑，也為亞洲車友創造了難得的國際交流契機，誠摯邀請台灣車友與全球自行車迷共襄盛舉，一起參與這場融合速度、風景與世界級規格的國際賽事。

目前報名進行中，報名截止日為7月31日。

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