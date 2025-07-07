PGA／俞俊安末輪恢復水準飆65桿 約翰迪爾菁英賽並列第21

PGA約翰迪爾菁英賽今天進行最終回合激戰，台灣好手俞俊安恢復水準，全場抓6博蒂、0失誤狂飆65桿，並以4天低於標準13桿的271桿、並列第21名作收。

美國職業高爾夫協會（PGA）舉辦的約翰迪爾菁英賽（John Deere Classic）在美國伊利諾州登場，總獎金840萬美元（約新台幣2.4億元），台灣僅有俞俊安參賽，去年獲得亞軍的潘政琮則因左手腕傷勢缺席。

俞俊安在首輪繳出65桿後，第2、3回合分別繳出68、73桿的成績，讓他在今天開打前排名滑落至並列第39名。

幸好俞俊安在最終回合正常發揮，從第1洞出發的他，前、後9洞各抓3博蒂，其中從第8到10洞連抓3博蒂，可見狀況相當出色，最後也讓俞俊安排名竄升了18個位置。

俞俊安在開球上球道率依舊有著71.4%的水準，更重要是拿手的鐵桿大發神威，再度以94.4%的標準桿上果嶺率，在64名晉級選手中排名第1，這也是他今天0失誤的原因。

現年26歲的俞俊安已經完成本季第19場賽事，其中有13場順利晉級、包括2場前10名，目前聯邦盃積分榜排在第58名的安全名單內，今年獎金已突破200萬美元大關。

比賽最終由地主球員坎貝爾（Brian Campbell），在經歷延長加賽1洞後順利封王；而俞俊安結束PGA約翰迪爾菁英賽後，本週將前往歐洲參加蘇格蘭公開賽，也為了7月17日開打的年度四大賽之一英國公開賽作準備。

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