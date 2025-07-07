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溫網／3盤拍下法網亞軍組合 謝淑薇混雙連霸再進一步
混雙挑戰連霸的我國「一姐」謝淑薇，今天和波蘭搭檔傑林斯基（Jan Zielinski）再下一城，衛冕軍三盤淘汰列第4種子的美國組合湯森（Taylor Townsend）／金（Evan King），另一張8強門票到手。
女雙和混雙分頭出擊的謝淑薇，女雙第三輪先登場，她和拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）打出跨盤連拿9局的強勢表現，以6：4、6：0淘汰俄羅斯亞莉山德拉（Ekaterina Alexandrova）／中國大陸張帥，成為本季賽事第一組拿到8強門票的女雙組合。
稍作休息的謝淑薇再度上陣，台灣時間今天凌晨和傑林斯基出戰今年打進法網決賽的美國組合，首盤第4局率先破發，5：3領先下雖在盤末發球局遭破，不過第10局再度破發成功，以6：4先下一城。
第二盤雙方互保發球局到第10局，台波組合第11局遭破發，第12局雖也逼出2個破發點但沒能把握，讓美國組合以7：5扳平戰局。
決勝第三盤，衛冕軍第6局完成突破、取得局數4：2領先，第8局再出現2個破發暨賽末點，雖沒能把握提前結束比賽的機會，第9局的賽末發球局沒再錯失，最終就以6：3迎接勝利。
衛冕軍離連霸再進一步，下輪將和地主索爾茲伯里（Joe Salisbury）／ 巴西史蒂芬妮（Luisa Stefani）爭4強資格，賽事不早於台灣時間今天晚上11點開戰。
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