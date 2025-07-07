桌球／鄭怡靜43分鐘擊垮對手 WTT美國大滿貫賽晉32強

台灣桌球一姐鄭怡靜今天在WTT美國大滿貫賽首輪64強，面對羅馬尼亞薩瑪拉的頑強抵抗，在拚戰43分鐘後以9比11、11比9、11比9、11比13、11比3獲勝，順利闖進32強。

女單世界排名第11的鄭怡靜，賽前生涯對上世界排名第29的薩瑪拉（Elizabeta Samara），雖有著7勝2敗的優勢，不過雙方前次交手，是在去年巴黎奧運32強，當時鄭怡靜也是花了近1小時才以4比2解決對手。

今天鄭怡靜再度交手薩瑪拉，首局打起來就一直處於被動，加上失誤過多，先以9比11敗下陣來；不過第2局鄭怡靜總算找回手感，在經歷7次平手後，先以11比9追回一局，接著第3局在5比8落後時，靠一波6比1攻勢逆轉再拿下。

第4局雙方上演高水準對決，中、遠台的相持球都控制得非常好，鄭怡靜雖一度以11比10取得賽末點，但可惜被對手一波3比0攻勢逆轉落敗。

幸好來到決勝第5局，鄭怡靜完全放開來打，不論招牌的正手拍殺球，或者反拍抽球，都讓對手難以招架，開賽就是5比0攻勢奠定勝基，並在6比3領先時將對手「定桿」，自己連拿5分收下比賽勝利。

教練鄭佳奇在接受中央社訪問時表示「第1場比賽總是比較難打，對手打起來也很拚，幸好怡靜的經驗豐富，能在關鍵時刻把球處理好，這也是最後1局能大比分獲勝的關鍵。」

女單賽事台灣另名老將黃怡樺，同樣在首輪以5比11、11比3、11比6、11比6逆轉擊敗印度的巴特拉（Manika Batra）；而從資格賽打進會內賽的李昱諄，首輪就以2比3惜敗給埃及17歲小將戈達（Hana Goda）遭淘汰。

至於在男單賽事，台灣好手「柚子同學」高承睿，今天在首輪64強，以11比8、12比14、12比10、11比9擊敗丹麥選手林德（Anders Lind），報了去年在中國大滿貫賽落敗之仇。

世界桌球職業大聯盟（WTT）系列賽等級中，大滿貫（SMASH）賽事是僅次於年終賽以外的最高等級比賽，今年共4場大滿貫賽；這場美國大滿貫賽總獎金高達155萬美元（約新台幣4510萬元）。

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