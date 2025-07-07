加拿大羽賽／雙胞胎李芳任、李芳至摘金 教練笑稱2人大不同

世界羽壇少見的雙胞胎羽球兄弟檔李芳任、李芳至，在經歷前5次闖進超級300等級4強後，終於在今天的加拿大羽球公開賽封王；教練李松遠笑說：「這對雙胞胎場上、場下截然不同。」

李芳任和李芳至是世界羽壇少見的雙胞胎兄弟檔組合，哥哥李芳任比弟弟李芳至早2分鐘出生，2人在國小階段都只有把羽球當興趣，直到國中才開始接受正規訓練，並且在升上高中後2人才固定搭檔。

李芳任和李芳至在2016年、18歲時，就拿下世界羽球總會（BWF）雪梨羽球國際賽冠軍；不過2人在這場加拿大羽球公開賽前，曾拿過2次超級300等級亞軍、另有3次晉級4強，始終和冠軍無緣。

這場加拿大公開賽，2人一改之前的衝太快的毛病，全場穩紮穩打，藉由快速輪轉和節奏掌控，總算如願封王。

教練李松遠在接受中央社記者訪問時表示，「我從這對兄弟檔18歲時開始帶他們，2人場上打法、場下個性說話都截然不同，而且溝通的方式都非常激烈。」

李松遠透露，「早期的時候都是哥哥李芳任比較衝而且都由他來主導，但現在好像有點反過來了；在球技上哥哥打法喜歡出力、打快，弟弟比較偏向技術流，喜歡打控制、打變化，有時候他們還會分別來問我問題，希望獲得我的支持，這就讓我有點為難了。」

談起這對雙胞胎兄弟檔，李松遠回憶，自己也是帶了1年多才能很快分辨出誰是哥哥、誰是弟弟。

他笑說：「有次我到球場，看到其中一個在吃早餐，我就去球團處理事情，大約1小時回來，看到他怎麼還在吃早餐，後來才知道，原來是弟弟先吃，吃完後換哥哥拿著早餐坐在同一個位置吃，讓我不得不相信雙胞胎真有心電感應。」

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