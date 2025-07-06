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自由車／96聯賽桃竹站結合國手選拔 彭源堂、邱聖芯單飛奪冠

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
彭源堂（中）奪下男子菁英組冠軍，旅外雙強馮俊凱與杜志濠則分居二、三名。圖／96聯賽提供
彭源堂（中）奪下男子菁英組冠軍，旅外雙強馮俊凱與杜志濠則分居二、三名。圖／96聯賽提供

2025年第五屆《96自由車聯賽》桃竹站暨中華民國114年自由車國手選拔積分賽，今天在桃園丘陵路線熱血開戰，男子菁英組由旅外車手彭源堂成功在龍潭坡段突圍，以2小時19分29秒完賽單飛奪冠，旅外雙強馮俊凱與杜志濠則分居二、三名。

本次賽事也是中華民國自由車協會首度與《96自由車聯賽》合作，將國手選拔制度與聯賽結合，為自由車制度改革開創新局。中華民國自由車協會技術總監李莉加表示，「首度合作的賽事很成功，協會努力推廣自由車競技運動，不僅增加地形的多樣化，也讓賽事更貼近國際賽事節奏。」

李莉加也強調，這次雖只是一步，但意義非凡，是自由車環境轉型的開始，「未來若能串接更多場次、更多類型地形、納入各層級的選手，甚至建構商業化機制與選手個人品牌經營，我們的國家隊才會有真正的市場價值與長期競爭力。」

男子菁英組戰況膠著，彭源堂於龍潭坡段果斷突圍，最終單飛奪勝，傷後回歸的馮俊凱、甫從歐洲賽事返台的杜志濠則緊追在後，三名國內指標型車手，共同站上頒獎台。彭源堂說：「這類起伏地形對我比較有利，抓準時機出擊，沒有隊友只能靠判斷與經驗。」

馮俊凱則強調，「這是我測試自己恢復狀態的重要一役，能穩定發揮非常滿意。希望能一步步朝亞運目標邁進。」

杜志濠則表示，「比賽節奏快、攻防激烈，能站上頒獎台是肯定，也會繼續調整迎接接下來的場地選拔與全國錦標賽。」

女子菁英組部分，邱聖芯於爬坡段主動進攻，成功與對手拉開差距，以穩定節奏單飛奪冠，她說：「今天賽道坡段多，策略就是在爬坡拉開差距。這條路線很適合我，能在國內積分賽中奪勝真的很振奮人心。」

桃竹站賽事順利畫下句點，也體現《96聯賽》的組織與執行能量。台灣九六自行車協會秘書長葉俊隆表示，此站橫跨桃園、新竹、苗栗三縣市，動員逾150人力，包含警力、義交與協會裁判，力求保障選手安全、維持比賽節奏，「這是一次結合制度創新與執行強度的完整挑戰，我們也期待未來能建立更穩定的多站制度，並推動台灣自由車環境更成熟、更多元。」

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亞運 自由車 馮俊凱

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