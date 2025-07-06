網球／台英混血好手葛藍喬安娜 想代表台灣出賽直到退休

「我很驕傲能代表台灣出賽；我決定要一直代表台灣，直到退休」，媽媽來自台灣、爸爸來自英國的網球好手葛藍喬安娜（Joanna Garland）近日接受中央社視訊專訪時說。她並提到，若沒有台灣，她可能就沒有今天的職業網球生涯。

全球網壇至高夢想殿堂「大滿貫賽」之一、英國溫布頓網球錦標賽近日開打，葛藍喬安娜代表台灣出賽，引起英國廣播公司（BBC）注意並報導。

葛藍喬安娜今年5月曾在另一場大滿貫賽事、法國網球公開賽打進會內賽，締造個人職業網球生涯迄今最佳成績。儘管在溫布頓未能如願打進會內，葛藍喬安娜已開始為8月挑戰另一場大滿貫賽美國網球公開賽作準備。

她說，她的目標是今年內達成世界排名前100，未來可以在大滿貫闖進16強、甚至8強賽，並在2028年參加奧運。

即將滿24歲的葛藍喬安娜約6年前成為職業網球選手。她5、6歲時開始接受較有規律的訓練，啟蒙老師就是具教練資格的父親，當時全家仍住在英國。不過，一直到她10歲，全家遷居台灣，葛藍喬安娜才開始「認真打球」。

葛藍喬安娜說，台灣的網球環境很好，打網球比在英國便宜、方便太多，且幾乎全年天氣都適合在戶外打球。她回憶，當時成為高雄中山網球場的學生會員，每月會費僅新台幣120元（約3英鎊），這樣的價格在英國根本是「不可能」。

此外，除非是唸私立學校，否則在英國，不需另外繳交學費的公立學校基本上不會設置體育班。有足夠數量的體育班、校隊，也有助學生盡早取得參賽經驗。葛藍喬安娜說，與同學、老師一起在艷陽下揮汗努力，為學校爭光，最終一起在全國中等學校運動會奪得團體賽冠軍，是她在台灣最美好回憶之一。

不過，葛藍喬安娜對台灣網球環境的印象多與她在高雄的8年生活經驗有關，而高雄歷來確實孕育了許多台灣知名網球選手。曾在高雄就讀民族國小網球班、正興國中網球班、三民高中體育班的葛藍喬安娜告訴中央社，她能有今天的職業網球生涯，就是因為曾在台灣生活、受訓。

她並笑稱，父母因為網球而相識相戀，她天生就是注定要打球。父母遇見彼此，則是在高雄民族路橋一帶的網球場。

●父母因網球在高雄相識 葛藍喬安娜笑稱她天生注定要打球

葛藍喬安娜回憶，中文系畢業的父親當時20歲，在上海當交換學生，因為好奇中國與台灣的關係，而在放假時造訪台灣，期間認識了在網球場櫃台打工、當年17歲的母親。兩人以書信等方式維持聯繫了10多年，最後決定結婚，母親遷居英國。葛藍喬安娜是在英國出生。

葛藍喬安娜有兩個弟弟。她告訴中央社，由於父母希望小孩能認識母親的文化、具備良好華語文能力，因此在她10歲那年，全家遷居台灣、在母親的故鄉高雄定居。

當時葛藍喬安娜幾乎沒有華語文能力。她說，如果不是因為同學們熱情幫助、讓她語言能力快速進步，她可能會因為適應不良、感到被排擠，或承受不了課業壓力，而選擇和父母、弟弟一同提早離台、返回英國。

「我在台灣那幾年，真的很快樂。」葛藍喬安娜說，除了在學校，在球場，幫助她的人也很多，「真的很多」。

她提到，在台灣，她一放學就到球場，放假時則可以在球場「混一整天」。在高雄中山網球場，她會吵著要「阿北們」陪她練球。其中一位「阿北」在她剛從英國到高雄生活不久，就買了雙球鞋送她，並叮囑她，若長大後，遲遲打不進大滿貫賽事，就得買一雙球鞋「歸還阿北」。

葛藍喬安娜告訴中央社，今年在法網第一次打進大滿貫會內賽，她首先想到的就是這位「阿北」。去年4月短暫返台期間，她曾與這位「阿北」碰面，也很高興見到小時候認識、如今推測已60歲以上的「阿北們」依舊打球不輟。葛藍喬安娜說，「阿北們」是她網球生涯「重要人物」。

●對台灣充滿感謝 代表台灣出賽是夢想、是驕傲

「我對台灣比較有熱情、有strong connection（強烈連結），代表台灣是想感謝台灣，感謝一路幫助我的台灣人。」葛藍喬安娜說，代表台灣出賽是她的夢想，也是她的驕傲；她想代表台灣參賽，「直到退休」。

比較台灣與英國的網球教學風格，葛藍喬安娜參考她過往在學校受訓的經驗指出，台灣的教練比較容易「說實話」、對學生的要求比較高；這可能是因為球員對外代表學校，在競爭壓力下，老師、教練都會督促學生「好，還要更好」。

而在英國，與言詞表達有關的各種不成文規矩、「潛規則」很多，許多教練寧願選擇不坦白。此外，網球運動在英國的商業化程度較高，商業考量或許也影響教練的教學方式。

葛藍喬安娜14歲左右開始自己一人出國，以個人名義參賽。父母和弟弟早她3年離台返英定居，葛藍喬安娜則是在父母支持下，在台灣唸完高中，主要原因即是「台灣的網球環境很好」，期間她在高雄與親阿姨同住。小小年紀獨自征戰各國際賽事，葛藍喬安娜最遠曾飛往阿根廷和紐西蘭，包括為了參加青年奧運（Youth Olympic Games）。

葛藍喬安娜目前定居荷蘭、接受荷蘭教練指導。網球賽事多在歐洲舉行，在歐洲受訓較方便，也便利她回英國探親。不過，她透露，計畫今年底參加幾個在亞洲舉行的比賽，並順道回台，母親和弟弟也會回台一趟。

葛藍喬安娜稱自己「很久」沒回台灣，但距離上次回台其實還不到1年半。問她最想念台灣哪一點，她特別著墨了台灣的食物和生活便利性。

●想念台灣桶烤地瓜、夜市和便利商店

她說，她想念台灣「所有食物」，尤其是「桶烤地瓜」，她至今仍未能在世界其他地方重溫類似的味覺享受。她也很喜歡夜市的多樣食物選擇，以及與朋友隨意逛夜市，想吃吃看就來一份、大家一起分享的感覺。

在台灣，購買各種生活必需品相對方便。葛藍喬安娜說，她喜歡住市區，而在台灣的市區，無論時間有多晚，只要走路5分鐘，往往就能找到便利商店。

儘管在台灣和英國的生活各有優點，葛藍喬安娜說，目前家人都認同在台灣過生活可能更好，不排除未來遷居台灣。

商品推薦