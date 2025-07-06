定向越野首度跑進小巨蛋 聽障選手簡俊傑、老將林冠妤稱王封后

你有深入過小巨蛋嗎？中華民國定向越野協會今天與台北市定向越野協會合作，特別利用台北小巨蛋錯綜複雜的地型舉辦「探索台北 定向越野」2025小巨蛋篇和台北市青年盃定向越野錦標賽，兩場賽事共吸引了逾600名的大小選手參賽，讓大家可以利用機會探索複雜的小巨蛋。

在台北大眾捷運股份有限公司提供台北小巨蛋無償使用下，今讓600多名大小選手都有機會深度探索台北小巨蛋錯綜複雜地型的機會，比賽範圍甚至涵蓋附近的田徑場，先從室外場地，最後再跑進小巨蛋的一至三樓內連同看台區、VIP包廂都設有打卡點，主辦單位還設置不少偽裝點，增加賽事的難度。

主要設計路線的老國手林冠宇說：「這是我第一次正式設計在室內的正式比賽，參加的選手除了可以在室內比賽躲避高溫陽光之外，更重要是他們還可以去到他們平常去看演唱會到不了的地方，這是一個很有競賽和趣味兼具的賽道。」

定向越野運動引進台灣20餘年，愈來愈受大眾喜愛，祕書長陳薇婷表示，「經過6月世壯運舉辦定向越野後，參加定向趣野的人口大增，本來在世壯前只有100多人報名，世壯運後就暴增到400多人，而且賽事大多在小巨蛋室內舉行，不只能躲避高溫還可以在有冷氣的地方比賽，這也是協會第一次在小巨蛋舉行，獲得非常好的迴響，參加的人數也是最近幾年之最。」

為了充份使用台北小巨蛋，先舉行的「探索台北 定向越野」2025小巨蛋篇共進行定向越野順點賽、迷宮挑戰賽和戶外迷宮競速定向挑戰賽三種賽事，在上午開始的定向越野順點賽，除了競賽男女子組(2.6公里)外，還設有體驗男女子(2.5公里)和家庭組(2.0公里)，不少全家總出動一起來小巨蛋嘗鮮，現場體驗組就有數百人參加竟排出人龍，大小孩子的歡笑聲不斷娛樂性十足。

但在競爭組競爭依舊激烈，男子組由剛入選準備在10月赴馬來西亞參賽的聽障選手簡俊傑以18分17秒最快，他與居次的老將蔡朋憲是唯二跑進19分鐘內的選手，但已經有9年經驗的簡俊傑對自己的表現並不滿意，他說：「這是我第一次在室內比定向越野，很有趣，但在進到小巨蛋室內二、三樓時還是有遇到一些困難，但進到室內後，就會讓我很有回憶，想起我曾經在這裡看過HBL、演唱會的那些回憶，真是滿滿的回憶。」

在競賽女子組部份，由已經轉任為教練的台灣亞青隊教練林冠妤以23分29秒最佳，她也是唯一1位跑進24分鐘內的女子選手，她說：「感受不太一樣，就是很少有這種室內賽的比賽，覺得很新鮮，所以就想說來試試看，蠻特別的感覺，因為我們是先在外面，然後最後跑進來小巨蛋裡面，我覺得進來的時候你的腦袋要轉換一下，你必須要很專心，因為距離短變化多，連我都有一個地方不太順，就是蠻有挑戰性的，很好玩。」 小巨蛋VIP包廂也設置了打卡點。圖／中華民國定向越野協會提供

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