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桌球／WTT美國大滿貫賽 女單李昱諄闖過資格賽晉會內

中央社／ 台北6日電
台灣桌球好手李昱諄。圖／大專體總提供
台灣桌球好手李昱諄。圖／大專體總提供

WTT美國大滿貫賽今天進行的女單資格賽，台灣桌球好手李昱諄單日連過2關，分別以3比2擊敗韓國的劉藝琳、3比0輕取威爾斯的赫爾西，順利搶下8張會內賽門票的其中1張。

女單世界排名第85的李昱諄，從資格賽打起，首輪先以3比1逆轉勝義大利的維瓦雷利（DeboraVivarelli）；接著今天一日2戰，面對持外卡參賽的劉藝琳，李昱諄拚戰了39分鐘，以11比6、9比11、10比12、11比4、12比10順利過關。

李昱諄在休息7個小時後，繼續在資格賽第3輪對決大會第3種子的赫爾西（Anna Hursey）。

距離晉級會內賽就差一步之遙的李昱諄，打起來格外穩健，首局在經過6度平手後，在雙方7比7時連拿3分奠定勝基，以11比9搶下。

第2局李昱諄同樣在領先時被追至6比6平手後，又連得4分取得局末點後，以11比7聽牌；第3局李昱諄則是上演強心臟，從1比4落後時連得7分超前比數，也順利打趴對手氣勢，再以11比7、直落3局獲勝。

依照賽事規定，大滿貫賽事單打依照排名直接晉級會內賽有50人，資格賽名額8名、主辦單位外卡4名、WTT提名2名，共計64籤。

世界桌球職業大聯盟（WTT）系列賽等級中，大滿貫（SMASH）賽事是僅次於年終賽以外的最高等級比賽，今年共4場大滿貫賽；這場美國大滿貫賽總獎金高達155萬美元（約新台幣4510萬元）。

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