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PGA／約翰迪爾菁英賽第3回合表現失常 俞俊安暫並列第39

中央社／ 台北6日電
台灣職業高爾夫好手俞俊安。 路透社
台灣職業高爾夫好手俞俊安。 路透社

台灣男子職業高爾夫好手俞俊安，今天在PGA約翰迪爾菁英賽第3回合表現失常，全場抓3博蒂、吞5柏忌繳出73桿，並以3天低於標準7桿的206桿暫時並列第39名。

美國職業高爾協會（PGA）舉辦的約翰迪爾菁英賽（John Deere Classic）在美國伊利諾州登場，總獎金840萬美元（約新台幣2.4億元），台灣僅有俞俊安參賽，去年獲得亞軍的潘政琮則因為左手腕傷勢缺席。

首回合繳出65桿的俞俊安，在第2、3回合表現有些下滑，分別繳出68、73桿的成績，其中今天的73桿更是近4場比賽的單回合最差桿數。

俞俊安今天從第1洞出發，前9洞抓2博蒂、吞2柏忌繳出平標準桿成績，轉場後雖在第12洞再抓博蒂進帳，只可惜收尾的最後4個洞吞了3次柏忌，排名也一路下滑。

俞俊安今天的開球上球道率71%表現平平，但是以往最拿手的鐵桿有些狀況，標準桿上果嶺率僅66.6%，在晉級的64名選手中排名並列第37名。

這是俞俊安今年參加的第19場賽事，前18場有12場順利晉級，其中2場前10名，目前聯邦盃積分榜排在第62名的安全名單內，今年獎金也已進帳196萬美元。

前3回合結束，以尋求衛冕的美國好手湯普森（Davis Thompson）繳出198桿最佳，暫時以1桿之差獨居領先。

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俞俊安 高爾夫

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