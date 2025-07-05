「街舞小學校」北市大盛大登場 總統盃接棒8月開放報名

專屬小學生的街舞盛事「Young School High街舞小學校Vol.3」今天在台北市立大學展開，這場匯聚全台街舞年輕好手的年度盛會，不僅展現台灣街舞文化的蓬勃生命力，政府部門也給予高度重視與肯定，教育部體育署副署長洪志昌親自出席開幕典禮，除了對街舞運動的鼎力支持外，也邀請全國街舞的愛好者踴躍參加即將在8月受理報名的總統盃全民運動賽事街舞大賽，歡迎全民登上街舞大賽的主場。

體育署表示，街舞運動是目前時下很受歡迎的運動，因為街舞充滿熱力及個人風格，特別受年輕人歡迎，今天在台北市立大學登場的「Young School High街舞小學校Vol.3」，已經邁入第3屆比賽，比賽項目涵蓋Kpop Cover、創意排舞、Freestyle Crew Battle，吸引不少街舞粉的關注，大小朋友齊聚一堂，大X小創造無限的可能。

體育署進一步指出，為迎接今年9月9日正式掛牌成立的「運動部」，體育署特別規劃辦理「總統盃全民運動賽事系列活動」，包含即將登場的「2025總統盃-全民運動賽事街舞大賽」。這項全國性競賽將於8月1日中午12時正式開放報名，廣邀全國街舞愛好者共襄盛舉。

「2025總統盃-全民運動賽事街舞大賽」將以全國性競賽形式盛大展開，賽事分為三個階段：首先是線上海選，舞者們可透過線上影片徵選，讓更多來自各地的街舞好手都有機會展現才華；接著是現場複賽，入圍者將在全國北、中、南、東四個區域的舞台上，帶來精湛舞技的現場對決；最終，脫穎而出的頂尖舞者將齊聚一堂，在總統府前的凱達格蘭大道上進行萬眾矚目的最終決賽。這不僅是一場街舞巔峰對決，更象徵著街舞文化正式邁入國家級殿堂，彰顯其在台灣社會中的深遠影響力與重要性。

體育署表示，全民運動賽事街舞大賽是運動部成立前的一項重要的賽事，是運動部正式掛牌成立的暖身活動。全新的運動部除了讓世界持續看見台灣在運動場上發光發熱，也要給予國人全新的運動參與，強化重視全民運動的投入，讓運動成為我們日常生活的一部分，不是只有運動員才需要運動，運動部要像今天街舞小學校一樣，搭建屬於每個國民運動的主場，讓大家一起運動，用運動來壯大台灣。

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