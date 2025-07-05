拳擊／林郁婷不參賽遭網路霸凌 經紀公司保留法律追訴權

巴黎奧運摘金的台灣女子拳擊好手林郁婷，因團隊訓練計畫和維護選手權益，不參加WB盃哈薩克拳擊賽，卻引來許多網友惡意留言攻擊；她所屬經紀公司今天發出聲明，將蒐證並保留法律追訴權。

林郁婷所屬的麟洋國際體育顧問有限公司，今天發出聲明表示，對於網路上各種惡意、霸凌式的留言，已經造成選手本人嚴重心理壓力與名譽傷害。

經紀公司聲明提到，「本公司已蒐集多則涉及性平歧視、外貌羞辱、人格貶低等言論，均已逾越合理評論界線，嚴重侵害選手名譽權與人格權。本公司將保留依法追訴刑事責任與民事賠償之權利，並已委由法律顧問啟動評估與處理程序。」

聲明重申，林郁婷是在團隊與教練團審慎評估下，基於訓練計畫與選手最佳權益考量，決定不參加本次哈薩克賽事。

此外聲明中也提到，因世界拳擊聯盟（WB）至今未能公布相關檢測細則，我方無任何依據提供檢測報告，現已由體育署召集相關專家與WB協商，希望能盡快取得共識，保障所有選手參賽權益。

最後，聲明也強調，林郁婷選手自幼習拳，長年征戰國際為國爭光，「我們誠摯呼籲社會各界以理解與尊重取代霸凌、言語攻擊與仇視，共同打造更健康正向的運動環境。」

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