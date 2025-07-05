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加拿大羽賽／台灣男雙包辦4強 確定暌違11年再奪冠

中央社／ 台北5日電
李家雙胞胎李芳至（前）、李芳任（右）直落2晉級台北公開賽第二輪。聯合報系資料照
李家雙胞胎李芳至（前）、李芳任（右）直落2晉級台北公開賽第二輪。聯合報系資料照

BWF超級300系列的加拿大羽球公開賽，在榮膺男雙頭號種子雙胞胎組合李芳任、李芳至的領軍下，台灣男雙包辦全部4強席次，提前確定繼2014年再度稱霸加拿大公開賽。

總獎金24萬美元（約台幣706萬元）的加拿大羽球公開賽，台灣男雙表現搶眼，囊括4強所有席次，除了頭號種子雙胞胎組合李芳任、李芳至外，另外包含何志偉及黃睿璿、張課琦及柏禮維、魏俊緯及楊博智，提前確定繼2014年梁睿緯及呂佳彬後，再有台灣男雙在加拿大公開賽奪冠。

其中，目前世界排名22名的台灣「雙胞胎組合」李芳任、李芳至，將在4強對決何志偉及黃睿璿，爭取男雙冠軍戰門票，進而力拚兩人合拍後首座超級賽等級的冠軍，過去李芳任、李芳至兩度聯手打進冠軍戰，不過皆以亞軍作收。

至於女雙部分，獲得頭號種子的許尹鏸及林芝昀，在8強的「台灣內戰」上演3局逆轉勝，終場以16比21、21比16、21比19擊敗胡綾芳及鄭宇倢，攜手另一組台灣女雙張淨惠、楊景惇晉級4強，將挑戰繼2010年黃金女雙簡毓瑾及程文欣後，再有台灣女雙稱霸加拿大公開賽。

另外，以男單頭號種子身分征戰加拿大公開賽，世界排名第6的「台灣一哥」周天成，今天在8強爆冷出局，以18比21、9比21不敵世界排名49的印度前球王斯里坎特（Srikanth Kidambi），不僅苦吞近期對戰3連敗，同時無緣躋身4強之列。

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周天成 羽球

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