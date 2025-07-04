自由車／96聯賽第二站納入國手積分 頂尖好手傾巢而出

第五屆「96自由車聯賽」將於本周日迎來本季第二站賽事桃竹站，這不僅是聯賽進入年度競爭高潮的重要戰役，更是聯賽首度與中華民國自由車協會攜手合作、納入國手選拔積分制度的關鍵場次，國內頂尖好手傾巢而出。

本站賽事包括旅日一哥馮俊凱、效力歐洲一級車隊巴林勝利隊的杜志濠，以及環台賽國手盧紹軒、何彥誼、吳之皓等人，全力爭取通往TEAM TAIWAN之門票。

桃竹站賽事設計融合丘陵與平路特性，總長約96公里，前5公里屬賽程熱身段，競賽路線91km，結合彎道、連續爬坡與戰術路段，堪稱戰術與耐力並重的實戰場，台灣96自行車協會秘書長葉俊隆選定環台賽使用過的路段，並與中華民國自由車協會共同確認路線難度與距離兼具代表性與公平性，讓各類型選手皆有發揮空間。

在天母站缺席的兩大旅外選手，將於桃竹站首度交鋒，杜志濠在6月於西班牙訓練時發生車禍，所幸為皮肉傷，狀況已回穩，他坦言：「這場比賽有積分壓力，但我會根據比賽局勢、隊伍策略做出隨機應變，盡力爭取積分。」

馮俊凱則因右手傷勢尚未完全康復，目前狀況約為去年全錦賽的8成，他說：「雖然還無法全力衝刺與抽車，但我會穩扎穩打，抓對突圍時機。這也是檢視自身節奏與應變能力的好舞台。」兩位選手皆肯定積分制度改革帶來正向影響，並建議未來能考量UCI積分與職業隊表現，兼顧國內外選手參與便利性與公平性。

本屆96聯賽除競賽組外，亦首度增設「市民競賽組」，邀請中高強度車友以近正式賽事規格參與比拼，實踐「全民皆騎」理念，已吸引上百位熱血車友報名參戰；此外，年度長青單元「96Heroes全民挑戰組」將持續實施高額戰利金制度，並新增「年度四站完賽抽獎資格」規則，鼓勵更多民眾參與騎乘。

中華民國自由車協會技術總監李莉加則表示，「我們希望透過這樣的合作模式，讓更多優秀選手在穩定賽事中脫穎而出，也期待持續優化制度與選拔公平性，打造更具國際水準的台灣自由車環境。」

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