籃網球／亞青錦標賽閉幕 中華隊不敵日本名列第9
在南韓全州舉行的2025亞洲青年籃網球錦標賽，今天進行4場決賽與排名賽後閉幕，中華隊以40：51敗給日本隊，最後名列第9，日本隊拿下第8名。
今天首場就是由中華隊與日本隊爭奪第8名，雖然預賽中華隊以43：40小勝日本隊3分，但今天再戰，除了一開始雙方互有往來外，日本隊在第一節後段即取得領先優勢，中華隊雖一路苦追，但因昨天對馬爾地夫之戰已然力氣放盡，今天強撐全場，終以40：51輸給日本隊，全隊賽後都很難過，約定下屆亞青賽復仇。
今天另3場賽事，巴基斯坦以60：36擊敗馬爾地夫而拿下第6名，馬爾地夫名列第7。斯里蘭卡以51：43勝香港而保住第3，香港名列第4。壓軸一戰由新加坡對決馬來西亞，新加坡以49：29獲勝，抱走本屆亞青賽冠軍獎盃。本屆其他名次尚有印度名列第5，沙烏地阿拉伯第10名，地主韓國隊第11。
大會於下午3點半閉幕，晚間進行閉幕晚宴，各隊明天將陸續賦歸，中華隊也訂於上午搭機返台，各隊女將相約2027亞青賽在斯里蘭卡見。
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