中央大學相隔8年再辦全大運 首創前進北極引燃聖火

115年全國大專校院運動會將於明年5月2日至6日在中央大學舉行，也是該校繼77年和107年後再度承辦全大運，而本屆賽會除了以「無懼．永續」為主題，也將開創全新行動，帶領聖火遠赴北極，傳遞台灣的堅韌無懼與永續承諾。

中央大學明年將再度承辦全大運，賽事將於5月2日登場，在前一次承辦時，中央大學就已將聖火傳遞至象徵台灣展望宇宙之眼的鹿林天文台，本屆全大運更將帶領聖火遠赴北極。

這項行動由中央大學所屬台灣極地研究中心配合主辦協助規劃第一站，於20日由中央大學校長蕭述三帶領團隊出發，在學生選手代表、科學家研究員代表參與下，期盼從生命的起源開始，結合現代科技，具體展現台灣科研行動力與全球關懷視野。

此外，這次任務更整合中央大學太空及遙測研究中心的衛星影像科技，以太遙中心接收衛星訊號繞行大球將極地聖火畫面傳回，中央大學指出，這次行動的意義不止於體育傳遞，更是中央大學持續實踐「跨域協作、科學創新、在地關懷與全球連結」的大學使命縮影。

中央大學校長蕭述三表示，「中央大學過去辦過兩次全大運，第一次與第二次隔30年，這次隔8年，很多人問我們為什麼要再辦一次，我也不知道為什麼，但非常榮幸，這也是體育署和體育界前輩對中央大學的肯定。今年我們把永續當主軸，從北極開始，路線傳遞到全台灣各地，希望整個過程把無懼永續精神融入，取聖火時也將結合鄒族儀式，與原住民文化結合。」

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