快訊

播新聞大罵黃國昌「垃圾到極點」 型男主播遭懲處！公司火速發聲明

為阻升台幣…央行對外資進出將改採「T+1」 今天賣股、明天就匯出資金

不是溺斃身亡！高雄翁海中遭浪犬攻擊「左眼被咬破」 死因曝光

中央大學相隔8年再辦全大運 首創前進北極引燃聖火

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
中央大學明年再度承辦全大運，並將前進北極引燃聖火。記者劉肇育／攝影
中央大學明年再度承辦全大運，並將前進北極引燃聖火。記者劉肇育／攝影

115年全國大專校院運動會將於明年5月2日至6日在中央大學舉行，也是該校繼77年和107年後再度承辦全大運，而本屆賽會除了以「無懼．永續」為主題，也將開創全新行動，帶領聖火遠赴北極，傳遞台灣的堅韌無懼與永續承諾。

中央大學明年將再度承辦全大運，賽事將於5月2日登場，在前一次承辦時，中央大學就已將聖火傳遞至象徵台灣展望宇宙之眼的鹿林天文台，本屆全大運更將帶領聖火遠赴北極。

這項行動由中央大學所屬台灣極地研究中心配合主辦協助規劃第一站，於20日由中央大學校長蕭述三帶領團隊出發，在學生選手代表、科學家研究員代表參與下，期盼從生命的起源開始，結合現代科技，具體展現台灣科研行動力與全球關懷視野。

此外，這次任務更整合中央大學太空及遙測研究中心的衛星影像科技，以太遙中心接收衛星訊號繞行大球將極地聖火畫面傳回，中央大學指出，這次行動的意義不止於體育傳遞，更是中央大學持續實踐「跨域協作、科學創新、在地關懷與全球連結」的大學使命縮影。

中央大學校長蕭述三表示，「中央大學過去辦過兩次全大運，第一次與第二次隔30年，這次隔8年，很多人問我們為什麼要再辦一次，我也不知道為什麼，但非常榮幸，這也是體育署和體育界前輩對中央大學的肯定。今年我們把永續當主軸，從北極開始，路線傳遞到全台灣各地，希望整個過程把無懼永續精神融入，取聖火時也將結合鄒族儀式，與原住民文化結合。」

🔥賀統一獅奪上半季冠軍！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

全大運 聖火 體育署

延伸閱讀

魯賓天文台計畫拍攝10年宇宙 中大助力天體觀測

全大運／高師大表現亮眼 獲14面獎牌歷年來最多

台南下營辦首屆上帝廟盃羽球邀請賽 聖火傳遞凝聚在地

世壯運開幕！1.8萬人歡呼 黃仁勳點聖火掀高潮

相關新聞

籃網球／亞青錦標賽閉幕 中華隊不敵日本名列第9

在南韓全州舉行的2025亞洲青年籃網球錦標賽，今天進行4場決賽與排名賽後閉幕，中華隊以40：51敗給日本隊，最後名列第9...

中央大學相隔8年再辦全大運 首創前進北極引燃聖火

115年全國大專校院運動會將於明年5月2日至6日在中央大學舉行，也是該校繼77年和107年後再度承辦全大運，而本屆賽會除...

桌球／WTT美國大滿貫 李昱諄、鄭先知女單會外賽首輪過關

WTT美國大滿貫賽今天進行男、女單打會外賽事，台灣女單好手李昱諄、鄭先知都順利闖過首輪，至於劉馨尹和男單的黃彥誠則不幸遭...

世大運／卓榮泰赴國訓訪視代表隊 要讓選手在德國有家的感覺

2025萊茵魯爾世界大學運動會將於7月16日至27日在德國舉行，行政院卓榮泰院長特於今天前往國家運動訓練中心，慰勉本屆世...

PGA／約翰迪爾菁英賽首日 俞俊安飆65桿並列第8

PGA約翰迪爾菁英賽今天進行首回合，台灣職業男子高爾夫好手俞俊安攻勢積極，全場抓9博蒂、吞3柏忌，繳出低於標準6桿的65...

網球／UTR巡迴賽第五、六站小組賽戰績出爐 四強決戰即將引爆

由鯨鯊國際網球推廣有限公司主辦的 UTR國際職業網球巡迴賽（UTP PTT） 第五、六站賽事本週火熱進行中，歷經五天精彩對決，小組賽戰績已全數出爐。本次賽事吸引超過 30位國際職業選手 參賽，同時男女

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。