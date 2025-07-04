世大運／卓榮泰赴國訓訪視代表隊 要讓選手在德國有家的感覺

2025萊茵魯爾世界大學運動會將於7月16日至27日在德國舉行，行政院卓榮泰院長特於今天前往國家運動訓練中心，慰勉本屆世大運選手及教練們在集訓過程中的辛勞與付出，並預祝代表隊勇奪佳績。

卓榮泰今天抵達國訓中心視察擊劍隊、跆拳道、柔道及田徑等隊伍的訓練場地，實地探訪各隊選手培訓情形，為辛勤訓練的選手們加油打氣並送上祝福，同時也特別感謝國訓中心長年來為選手及教練提供後勤支援的辛勞付出。

卓榮泰除與各代表隊總教練交談，並在訓練告一段落後，與選手互動，了解備戰情形及後勤支援的需求，他說：「政府非常關心各位選手在賽事期間怎麼前往、怎麼返程、怎麼吃、怎麼住，比賽和訓練完全交給教練和選手。這屆世大運比照奧亞運設置中繼站，包括膳食、物理治療、訓練等，希望各位在德國也能感受到家的感覺，好好照顧自己，放鬆心情，把平時訓練成果發揮出來，帶回佳績。」

體育署副署長房瑞文也指出，為提供世大運選手最好的後勤支援服務，體育署首度偕同國訓中心及運科中心於賽事舉辦地點規劃設置中繼站（膳食、物治防護及體能訓練），為代表隊7月16日至27日於德國參賽期間提供飲食及身體機能訓練及恢復等後勤支援，讓世大運選手及教練在參賽過程中得以無後顧之憂的全心投入參賽，進而爭取最佳的國際參賽成績。

體育署於上周公布本屆世大運代表隊選手名單，我國將派出196名選手前往本屆世大運參加田徑、游泳、競技體操、韻律體操、籃球、排球、桌球、網球、擊劍、柔道、跆拳道、射箭、羽球、划船及沙灘排球等15種運動種類。

為爭取本屆世大運佳績，在培訓策略上結合2026亞運會進行培訓體系連貫、整合各賽會培訓作業的方式辦理，銜續培育各運動種類的優秀競技運動人才，本次參賽的15種運動種類，除了韻律體操、籃球、網球及沙灘排球等培訓隊在營外進行訓練，其餘的隊伍都在國訓中心進行集訓中，卓榮泰也祝福本屆世大運國家排名能追平甚至超越歷屆境外參賽最佳的第7名成績，進而放眼2026年名古屋亞運及2028年洛杉磯奧運的參賽目標。

行政院院長卓榮泰（前排左6）與擊劍隊合影。圖／體育署提供 行政院院長卓榮泰訪視田徑隊訓練情形。圖／體育署提供

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