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桌球／WTT美國大滿貫 李昱諄、鄭先知女單會外賽首輪過關

中央社／ 台北4日電
台灣女單好手李昱諄。圖／大專體總提供
台灣女單好手李昱諄。圖／大專體總提供

WTT美國大滿貫賽今天進行男、女單打會外賽事，台灣女單好手李昱諄、鄭先知都順利闖過首輪，至於劉馨尹和男單的黃彥誠則不幸遭淘汰。

世界桌球大聯盟（WTT）系列賽等級中，大滿貫（SMASH）賽事是僅次於年終賽以外的最高等級比賽，今年共4場大滿貫賽；這場美國大滿貫賽總獎金高達155萬美元（約4510萬台幣）。

依照賽事規定，大滿貫賽事單打依照排名直接晉級會內賽有50人，資格賽名額8名、主辦單位外卡4名、WTT提名2名，共計64籤。

這場比賽台灣男單從資格賽打起的有黃彥誠和廖振珽，女單則有李昱諄、鄭先知、劉馨尹。

其中李昱諄在資格賽首輪以2比11、11比5、11比7、11比7逆轉擊敗義大利的維瓦雷利（DeboraVivarelli），而鄭先知則是以11比5、4比11、12比14、11比5、11比3擊敗新加坡19歲小將林茜。

至於男單資格賽較為可惜，先出場的黃彥誠，以2比3不敵持外卡參賽的比利時選手拉森福斯（AdrienRassenfosse），而廖振珽預計明天凌晨才會出賽；根據資格賽籤表，必須要贏3場才能晉級會內賽。

WTT美國大滿貫賽台灣直接晉級會內賽的有男單林昀儒、高承睿、馮翊新；女單則是鄭怡靜、黃怡樺、簡彤娟。另外男雙則派出林昀儒、高承睿、女雙鄭怡靜、李昱諄、混雙林昀儒、鄭怡靜。

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林昀儒 鄭先知 鄭怡靜

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