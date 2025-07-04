網球／UTR巡迴賽第五、六站小組賽戰績出爐 四強決戰即將引爆

由鯨鯊國際網球推廣有限公司主辦的 UTR國際職業網球巡迴賽（UTP PTT） 第五、六站賽事本週火熱進行中，歷經五天精彩對決，小組賽戰績已全數出爐。本次賽事吸引超過 30位國際職業選手 參賽，同時男女選手的實力有感提升，男子單打平均UTR高達 12分、女子單打平均UTR為 10分，可說是賽史以來最平均、整體實力最堅強的一屆。

男子組第一種子台灣地主好手李冠毅。 主辦單位提供

男子組由地主一哥 李冠毅 擔任第一種子領軍出戰，來勢洶洶。同時，曾於三月與六月初分別奪冠的 Arjun Mehrotra 與 何宸輝 也再次回歸參賽，力拚連霸佳績。女子組前三種子皆有超過世界排名500名的資歷，實力非凡，而地主最高分的女將 曾睦潔 也備受期待，期望延續優異表現。

隨著小組戰結束，本週六與週日將迎來四強與冠軍賽，場場對決勢必精彩萬分，歡迎全球觀眾透過 Amazon平台 線上收看轉播，一同感受國際級的競技魅力！

女子組台灣地主好手曾睦潔。 主辦單位提供

鯨鯊國際推動網球新願景，打造台灣選手通往世界舞台的跳板

本次賽事的成功舉辦，背後有賴於主辦單位鯨鯊國際網球推廣有限公司的用心經營。該公司由 凱靖科技董事長于宏利 所創立，以「推廣網球文化」為核心理念，致力打造一個專屬於網球愛好者的學習與成長平台。

鯨鯊國際不僅長期舉辦鯨鯊隊長盃UTR等級分級賽與職業賽事，更希望透過這樣的平台，讓台灣優秀好手有機會獲得職業賽的外卡，為未來鋪路。

本次賽事也獲得多家協辦單位與企業贊助商的大力支持，展現各界對台灣網球發展的信心與期待。同時賽事主辦團隊每日與專業攝影師密切合作，為選手捕捉每一刻精彩畫面，並即時產出每日賽果圖文，提供選手最即時、最高品質的回饋與紀錄體驗。此外，我們也攜手防護及翻譯專業人才，積極打造國際級的體育支援團隊，讓選手在比賽期間全方位無後顧之憂，全面接軌國際舞台。

賽事專業主辦團隊。 主辦單位提供

提供住宿、舉辦選手之夜，落實網球外交、推廣台灣文化

鯨鯊國際不僅為每位參賽選手提供免費住宿，于宏利董事長更誠摯邀請所有選手參加本週三晚上的「選手之夜」，藉此促進球技交流與文化互動。活動現場將聚集來自世界各地的選手，共同分享彼此的文化故事與訓練經驗，也讓國際朋友更加認識台灣之美。

于董事長表示，希望所有選手在比賽之餘也能享受在台的時光，透過這場網球盛會實踐「網球外交」，進一步推廣台灣在國際體壇的能見度。

選手之夜大合照。 主辦單位提供

精彩賽事全程轉播中，邀您線上觀賽共襄盛舉！

精彩賽事全程將透過 Amazon平台 進行轉播，歡迎全體觀眾線上收看，一同感受高水準的網球盛宴。目前賽事如火如荼進行中，敬請拭目以待！

賽事線上直播連結：https://pse.is/7tk679

鯨鯊國際推廣網球有限公司網站：https://www.podprocaptains.com/

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