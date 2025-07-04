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PGA／約翰迪爾菁英賽首日 俞俊安飆65桿並列第8

中央社／ 台北4日電
PGA約翰迪爾菁英賽今天進行首回合，台灣職業男子高爾夫好手俞俊安暫列第8。 法新社
PGA約翰迪爾菁英賽今天進行首回合，台灣職業男子高爾夫好手俞俊安暫列第8。 法新社

PGA約翰迪爾菁英賽今天進行首回合，台灣職業男子高爾夫好手俞俊安攻勢積極，全場抓9博蒂、吞3柏忌，繳出低於標準6桿的65桿、暫並列第8名，落後領先者3桿。

美國職業高爾協會（PGA）舉辦的約翰迪爾菁英賽（John Deere Classic）在美國伊利諾州登場，總獎金840萬美元（約新台幣2.4億元），台灣僅有俞俊安參賽。

近況不差的俞俊安，今天採取積極搶攻的策略，全場3個5桿洞都勇於挑戰旗桿，尋求獵鷹或抓博蒂的機會，果然第2、第10洞都如願抓博蒂入袋。

俞俊安從第1洞出發，在第2到第4洞都順利抓博蒂，前9洞繳出31桿，轉場後再抓4博蒂、2柏忌，只可惜收尾的第18洞吞柏忌收場。

俞俊安在首回合的開球木桿、鐵桿都表現搶眼，開球上球道率有85.71%水準，排在並列第7；至於標準桿上果嶺率更高達94.4%，在所有參賽156名球員中高居第1。

這是俞俊安今年參加的第19場賽事，前18場有12場順利晉級，其中2場前10名，目前聯邦盃積分榜排在第62名的安全名單內，今年獎金也已進帳196萬美元。

首回合結束，以韓裔美籍好手金道格（DougGhim）繳出的62桿暫居領先。

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俞俊安 高爾夫

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