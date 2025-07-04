職排／韓國網紅Judy領軍李素泳、朴恩惠組Tokki Cutie 台北伊斯特啦啦隊徵選熱血開跑

臺灣職業排球元年火熱開打，場內拚戰激烈，場邊迎來韓流最強應援陣容！由「伊斯特動力排球訓練營」轉型、代表台北精神的新一代職業球隊 臺北伊斯特職業排球隊，今（7/4）於「典空間」舉辦記者會，宣布攜手韓籍人氣 YouTuber Judy 創立的 OM Just Cheerleader 跨界合作，正式成立全新啦啦隊品牌「Tokki Cutie」。由韓國頂尖啦啦隊成員李素泳（Lee So-yeung）與朴恩惠（Park Eun-hye）領銜，成為伊斯特主場最閃亮的存在，攜手打造屬於台灣的職排現場應援文化。

臺北伊斯特職業排球隊由「伊斯特動力排球訓練營」轉型而成，2025年加入TPVL台灣職業排球聯盟，成為元年四支創始隊伍之一。隊徽以「忍者兔」為象徵，展現敏捷、堅定與致命準確的比賽風格，是代表台北精神的新一代職業球隊。

臺北伊斯特全新啦啦隊品牌「Tokki Cutie」由韓國頂尖啦啦隊成員李素泳（Lee So-yeung）與朴恩惠（Park Eun-hye）領銜，成為伊斯特主場最閃亮的存在。記者會由Judy領軍登場，帶著旗下兩位韓籍啦啦隊成員再度同台亮相，展現十足團隊默契與舞台氣勢。Judy表示：「這次我們是帶著責任來的，希望用我們熟悉的韓式舞台能量，跟台灣的排球迷一起打造屬於這裡的應援風格。接下來的主場場次，我們都會在場上，陪著大家一起熱血到底。」

「Tokki Cutie」命名靈感來自伊斯特隊徽的「忍者兔」，由設計團隊 DOES 都是視覺設計操刀，融合可愛與速度、靈活與力量，打造青春卻不失專業感的品牌識別。「Tokki」是韓文的「兔子」，搭配「Cutie」強調親和與感染力，展現女孩們既甜美又堅定的團隊形象。

團長李素泳擁有超過7年韓國應援經驗，曾效力於三星獅、金泉Hi-Pass女排等職業隊伍，被球迷暱稱為「大邱 Karina」，更曾擔任 Fubon Angels 演場會韓籍成員李皓禎演出片段的舞蹈總監；朴恩惠則以「哈妮女神」之姿橫跨籃球、排球、冰球及音樂劇舞台，以甜美笑容與舞蹈張力深受粉絲喜愛，兩人聯手成為本季最受期待的應援陣容。

Judy本人是活躍於台灣的韓籍網紅，YouTube 訂閱人數超過 73 萬，以流利中文與貼近日常的內容風格受到歡迎。她創立 OM Just Cheerleader 娛樂公司，積極引進韓國啦啦隊文化，也親自參與 Tokki Cutie 的籌組、訓練與管理。

除了正式揭幕啦啦隊品牌，記者會也同步公布「Tokki Cutie 啦啦隊徵選計畫」，向全台熱血女孩招手。

【Tokki Cutie 啦啦隊徵選計畫】

報名時間：即日起至 7 月 17 日

報名表單：請至臺北伊斯特官方網站 https://eastpower.club

網路票選：7月22日至8月6日，於《浪 LIVE》平台舉行

總決選：8月14日現場舉辦，選出最終Tokki Cutie成員

從夢想到舞台，Tokki Cutie 將陪伴臺北伊斯特走過每一個主場賽事，成為最有故事、最有活力的應援團隊，共同打造屬於台灣的職業排球現場文化。

台北伊斯特啦啦隊徵選熱血開跑。記者王樹衡／攝影

臺北伊斯特啟動「Tokki Cutie」啦啦隊徵選計畫 韓星團長全季常駐主場、導入專業應援文化

臺灣職業排球聯盟（TPVL）元年賽季正式開打，臺北伊斯特職業排球隊今（7/4）舉辦記者會，宣布成立全新應援啦啦隊品牌「Tokki Cutie」，並啟動公開徵選計畫，期望透過專業應援文化提升主場氛圍。徵選入選成員將納入球團編制，隨隊參與本季主場賽事，成為場邊文化與球迷互動的重要橋樑。

記者會由球團總經理曹登雄、總教練李國源及球員代表高偉誠、曾祥銘出席，見證球隊應援體系正式啟動。球團並邀請韓籍 YouTuber Judy 代表 OM 娛樂簽署合作儀式，宣告運動與娛樂跨界合作，共同推動專業化主場文化。現場同步發表新賽季球衣與識別設計，展現球隊嶄新形象。

總經理曹登雄表示：「我們希望打造一支最親民、最能與球迷互動的職業球隊。Tokki Cutie 不只是場邊演出單位，而是主場文化的核心之一。」

球團表示，Tokki Cutie 的成立不僅是提升場邊視覺亮點，更肩負強化主場氛圍、傳遞球隊精神的重要任務。為建構完整應援團隊，球隊將透過嚴謹徵選與專業培訓，挑選具潛力的成員，培育成為職業主場文化的一部分。

公開招募即日起開跑，徵選將分三階段進行： 報名時間：即日起至 7 月 17 日 報名表單請至臺北伊斯特官方網站：https://eastpower.club 網路票選：7 月 22 日至 8 月 6 日，於《浪LIVE》平台舉行 總決選：8 月 14 日現場舉辦，選出最終 Tokki Cutie 成員

本次選拔將綜合考量舞台表現、親和互動、網路人氣與個人特色。球團強調，Tokki Cutie 的定位不只是視覺焦點，更要能代表球隊精神、與球迷建立真實連結。

台北伊斯特啦啦隊徵選熱血開跑。記者王樹衡／攝影

團長全季駐台 台韓混血應援團隊逐步成型

啦啦隊合作夥伴為韓籍 Judy 創立的 OM 娛樂，並由具備七年韓國職業賽事應援經驗的李素泳、朴恩惠擔任團長，全季駐台隨隊出席 12 週主場賽事，負責團隊訓練、舞台編排，將韓式專業應援模式與舞台節奏導入主場。

球團同步規劃專業培訓課程，包含韓式應援舞蹈、節奏訓練、妝髮造型、社群經營、YouTube 頻道參與、KOL 養成計畫及韓國職業應援現場交流等內容。入選成員將簽署一年期合作合約，並參與浪LIVE 直播與品牌推廣任務。

Judy 表示：「我們希望用我們熟悉的韓式應援方式，和台灣球迷一起創造屬於臺北伊斯特的應援文化。未來的主場，我們會一直在。」

臺北伊斯特球團則指出，啦啦隊不只是演出單位，更是球隊文化不可或缺的一環。總經理曹登雄強調：「啦啦隊是臺灣職業運動中一項重要且獨特的文化。在臺灣職業排球的元年，我們特別重視這件事，未來也將在場邊打造一支專業、充滿感染力的團隊，與我們並肩作戰。」

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