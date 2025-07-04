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加拿大羽賽／男雙台灣內戰 何志偉、黃睿璿復仇成功晉8強

中央社／ 台北4日電

BWF超級300的加拿大羽球公開賽今天男雙16強上演台灣內戰。何志偉、黃睿璿鏖戰53分鐘，以17比21、21比16、21比15扳倒賴柏佑、蔡富丞，報了美國公開賽決賽落敗之仇，晉級8強。

世界排名第50名的何志偉、黃睿璿，在上週的美國羽球公開賽冠軍賽以1比2不敵賴柏佑、蔡富丞，錯失2人合拍以來生涯首座300等級冠軍，不過今天再度交鋒總算成功復仇。

黃睿璿出身羽球世家，爸爸黃全成、媽媽詹雅玲都是台灣羽球好手，姊姊黃宥薰也是國內女單球員；現年20歲的黃睿璿和何志偉從2023年開始搭檔，並於去年拿過1場超級100越南公開賽冠軍，及2場國際系列賽冠軍。

何志偉、黃睿璿今天首局開打後就陷入劣勢，最多曾以4比10落後6分，很快就送出首局；第2局兩人比賽中段又以7比12落後，沒想到此時2人加速輪轉，加上平抽擋打得出色，一口氣連得10分逆轉戰局，扳成1比1平。

關鍵第3局，比賽前段雙方還互有拉鋸，不過何志偉、黃睿璿在13比12領先時又連得4分擴大優勢，也澆熄對手氣焰，順利以21比15拿下第3局和比賽勝利。

晉級8強的何志偉、黃睿璿，將遭遇蘇格蘭雙胞胎組合馬修．格里姆利（Matthew Grimley）與克里斯多福．格里姆利（Christopher Grimley）。

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美國公開賽 羽球

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