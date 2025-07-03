射箭／玉山國手選拔賽落幕 世青、世青少代表隊出爐 

經過兩天炙熱高溫和午後暴雨有如「三溫暖」考驗後，在嘉義中正大學進行的「玉山射箭國手選拔賽」在經過八局288箭競逐後，今天決選出了今年世青／世青少男女反曲弓、複合弓的國手名單，將代表台灣參加今年8月於加拿大舉行的「第十九屆世界青年暨第十二屆世界青少年射箭錦標賽」。

今年的玉山射箭國手選拔賽主要是選拔今年8月世青／世青少賽國手名單，比賽共為期兩天，反曲弓採青年男、女組70公尺八局，青少年男、女組60公尺八局，共計288箭；複合弓採青年男、女組50公尺八局，同樣也是288箭，總成績以兩局為一輪，依據四輪排序列出總排序，前三可獲得國手資格。

但兩日天氣都陰晴不斷，大半都是高達35度以上高溫，但首日下午2點左右卻下起大暴雨，反應不及的選手都受到影響，甚至有人都來不及放箭就逾時，今同樣在傍晚時刻又下起驟雨，幸好賽事已經接近尾聲，沒有太大影響。

兩天下來表現最突出是青少男組來自新竹香山高中高一生陳品安成績最耀眼，他在四輪（678、660、680、682）全部都獲得第一的無敵表現下，輕鬆摘下青少男總排第一。

陳品安今天第一輪就射出連續六支10分滿分箭，超越了他剛在6月射箭亞洲盃第二站新加坡站男子反曲弓銅牌戰中連三支滿分箭奪銅的神奇表現，他說：「我喜歡滿分的感覺，覺得心裡特別開心，我對這次的表現也蠻滿意的，從4月全中運第二輪意外敗北後，我就有加強前手的力量，也盡量不讓後手開掉。」

另外，在青女反曲弓的競爭中也相當激烈，除了有去年企業聯賽「箭后」風佑築外，還有去年巴黎奧運最年輕的射箭國手李彩綺，但結果來自新北三民高中許芯慈卻成為大黑馬，她以前三輪（673、657、674）暫居第一名，只有在最後一輪以666分輸給風佑築668分排第二，最終以累計序位5分拿下青女組第一，風佑築7分第二、李彩綺14分第三。

「還算滿意這次的表現，只可惜最後一趟還是有點失誤，就是倒數第二局的時候，中間其實有射不好，然後自己沒有及時抓回來，分數就掉蠻多的，所以算是比較遺憾一點。」但能夠一舉打敗風佑築、李彩綺，對許芯慈來說，還是有很大的鼓舞，她說：「確實要贏這兩位國手並不容易，我要感謝教練以及陽信銀行、賓士等贊助商的支持，對我們有很大的幫助。」

對於兩天的比賽，中華民國射箭協會祕書長林政賢對選手的表現也相當滿意，他說：「台灣青少年反曲弓分數在335分、複合弓分數在345分左右，在世界上都蠻有競爭力，除了成績之外，我們更看重如何讓這些年輕選手獲得更多的比賽經驗，像這次在高溫、暴雨的雙重考驗下，我相信有給這些選手更多寶貴的比賽經驗，這對他們未來會有很大的幫助。」 新竹香山高中高一生陳品安唯一四輪都拿下第一。圖／中華民國射箭協會提供 新北三民高中許芯慈摘下反曲弓青女第一。圖／中華民國射箭協會提供

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