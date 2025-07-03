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足球／剛為葡萄牙歐國聯摘冠 利物浦球星裘達車禍身亡

中央社／ 馬德里3日綜合外電報導
利物浦球星裘達車禍身亡。 美聯社
利物浦球星裘達車禍身亡。 美聯社

西班牙警方說，新婚兩週的英超冠軍隊利物浦暨葡萄牙國家隊前鋒裘達（Diogo Jota），今天在西班牙西北部車禍喪生。裘達上個月才在歐洲國家聯賽與C羅共同為葡萄牙拿下冠軍盃。

警方表示，裘達的弟弟同在這起不幸事件中身亡。

法新社報導，西班牙人民警備總隊（Civil Guard）說，一輛汽車在西班牙西北部薩摩拉省（Zamora）塞爾納迪利亞市（Cernadilla）偏離道路後起火，確認死者是28歲的裘達和他26歲的弟弟菲利佩（AndreFelipe）。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，28歲的裘達上季隨利物浦（Liverpool）贏得英格蘭足球超級聯賽（Premier League）冠軍。

美聯社報導，裘達也效力葡萄牙國家隊，並與巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）攜手協助葡萄牙在上個月贏得歐洲國家聯賽（UEFA Nations League）冠軍。

另外，他在6月22日剛與妻子卡多索（RuteCardoso）完婚，兩人育有3名孩子。

裘達2020年轉隊至利物浦，在各項賽事出戰182場，為利物浦攻進65球。他生涯49次披國家隊戰袍登場，為葡萄牙兩度贏得歐國聯金盃。

利物浦球星裘達車禍身亡，球迷表示哀悼。 美聯社
利物浦球星裘達車禍身亡，球迷表示哀悼。 美聯社

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C羅 利物浦

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