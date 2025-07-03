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體育推手獎即日受理推薦 運動部掛牌後更名運動推手獎 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
114年體育推手奬自即日起至8月31日受理推薦。圖／體育署提供
114年體育推手奬自即日起至8月31日受理推薦。圖／體育署提供

為鼓勵民間贊助體育運動，獎勵長期奉獻與熱心推展體育運動之法人、團體及自然人，體育署自98年起辦理體育推手獎表揚活動，以增進全民參與體育運動風氣，114年體育推手獎自即日起至8月31日受理推薦，歡迎各界踴躍參與。另外，運動部將於9月9日掛牌成立，114年體育推手獎將由運動部統籌頒獎事宜，未來將更名為運動推手獎。

體育推手獎獎項分為「贊助類」、「推展類」及「特別類」三類，其中「贊助類」及「推展類」又分為金、銀、銅三等級與贊助類長期贊助獎，分別以贊助金額或推展年資做為評審標準，而「特別類」則以具有特殊具體事蹟或有重大貢獻為表揚條件。

體育署表示，國家體育事業的發展，除政府單位的資源挹注與推動外，更需要民間企業、團體及個人投入金錢或時間，提供國家體育運動發展進步的動力。體育推手獎參與推薦人數逐年增加，自98年迄至113年總獲獎件數達1006件，累計總贊助金額逾400億元；而113年收件數達126件，創歷年新高。希望今年有更多企業加入，不論是主辦或贊助體育運動賽事、贊助體育團體、贊助選手、從事選手培訓或全民運動推展工作，都是體育推手獎要感謝的對象。

113年體育推手獎得獎者，有7家持續培育台灣運動選手的企業同時榮獲「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」及「推展類金質獎」3個獎項，包括中華電信股份有限公司、台灣電力股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、富邦金融控股股份有限公司、台灣土地銀行股份有限公司。

亦有更多國人生活常見的企業，如鴻海精密工業股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、聲寶股份有限公司、台新人壽保險股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、環球水泥股份有限公司…等14家首次加入體育推手的企業團體，足見每年均有新的體育推手，讓民間體育運動推動力量得以接續傳承。

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運動部 體育署

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