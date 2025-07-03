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不適任運動教練將註銷證照 體育署：每月辦理查詢作業 

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
民進黨立委張雅琳（左）、人本教育基金會執行長馮喬蘭（中）等3日在立法院舉行記者會，呼籲地方政府完善運動教練不適任處理制度，確保兒少在運動訓練的安全，以及未來不再受到威脅。中央社
民進黨立委張雅琳（左）、人本教育基金會執行長馮喬蘭（中）等3日在立法院舉行記者會，呼籲地方政府完善運動教練不適任處理制度，確保兒少在運動訓練的安全，以及未來不再受到威脅。中央社

人本教育基金會今天偕同立委召開記者會，針對運動教練因犯猥褻罪遭到高等法院判決在案，要求體育署應建立完善的不適任教練機制，體育署在今天回應，依現行特定體育團體建立運動教練資格檢定及管理辦法明定，如有性平、體罰等不當行為者，將不得申請教練資格檢定，體育署每月也定期辦理教練證照查詢作業。

體育署指出，依現行特定體育團體建立運動教練資格檢定及管理辦法，明定有第4條、第4條之1之消極資格者（如性平、體罰等不當行為），不得申請教練資格檢定，教練證照查詢系統將予以剔除。

儘管不適任教練名單查詢涉及個資，依目前法規，要公開名單和註銷事由仍有疑慮，但體育署每月定期辦理查詢作業，介接法務部及衛福部資料庫系統查詢，倘有媒體報導，即時於系統先行遮蔽，要求協會召開紀律委員會審議，查證屬實者註銷教練證照，協會並函知地方政府轉知轄區各單位，除了透過教練證照查詢系統查詢外，民眾亦可自行洽詢各協會，以確保權益。

體育署強調，有關於查詢系統註記不適任教練部分，由於目前尚無法律依據，未來將參考兒少權法第87條等相關規定，朝法制化處理；此外，也將持續精進教練之性平及兒少訓練專業知能，透過規劃合適師資、共通性課程及錄製數位學習課程，協助協會辦理教練增能，以提升教練專業知能，維護運動場域安全。

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體育署

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