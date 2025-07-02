快訊

不是印度！關稅寬限期將至 川普：與越南達成貿易協議

台大婦科名醫「性侵3女業務」沒來開庭 法院沒入40萬保證金

非首次！紀寶如兒與妻大吵砍傷勸架友人 警意外搜出家中大量毒品

聽新聞
0:00 / 0:00

足球／中華女足3：0退吉爾吉斯 差一勝晉級亞洲盃會內賽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華女足在大雨中以3：0擊敗吉爾吉斯。圖／中華足協提供
中華女足在大雨中以3：0擊敗吉爾吉斯。圖／中華足協提供

中華女足今天於2026亞足聯女子亞洲盃資格賽第二場賽事，在大雨中迎戰吉爾吉斯，雖然因天氣影響導致比賽一度暫停，但仍不影響中華女足攻勢，終場以3：0力退吉爾吉斯。

比賽一開始中華女足便展現壓制力，由許翊筠操刀角球，亂軍之中由蘇芯芸補射破網，上半場以1：0領先；下半場第65分鐘，黃可欣抓準吉爾吉斯後衛失誤，一記橫傳助攻蘇育萱門前撿漏，中華女足擴大差距，第70分鐘，黃可欣在門前創造12碼罰球機會，由松永早姬操刀輕鬆破門，為中華女足以3：0收下勝場。

獲得單場MVP的蘇育萱賽後表示，「我們為了這場比賽準備了兩年，我們會一場比一場更好，下一場也準備好迎戰地主印尼隊。」

中華女足下一場比賽將在5日晚上9點對戰地主隊印尼，若中華女足能取得勝場，將直接晉級2026亞足聯女子亞洲盃會內賽。

🔥賀統一獅奪上半季冠軍！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

延伸閱讀

足球／安聯小小世界盃報名隊數再增 首度增設木蘭獎

台中足球運動園區工程過半 預計明年中完工、後年啟用

LLB／亞太區少棒賽 北市東園2日與菲律賓爭冠軍戰門票

足球／中國「蘇超」聯賽聚人氣 上座數破4萬

相關新聞

桌球／亞青少錦標賽 張佑安無緣逆轉男單奪銀

在烏茲別克舉行的國際桌球總會（ITTF）亞洲青少年桌球錦標賽，台灣小將張佑安今天在U19男單金牌戰差點上演逆轉秀，可惜終...

足球／中華女足3：0退吉爾吉斯 差一勝晉級亞洲盃會內賽

中華女足今天於2026亞足聯女子亞洲盃資格賽第二場賽事，在大雨中迎戰吉爾吉斯，雖然因天氣影響導致比賽一度暫停，但仍不影響...

足球／安聯小小世界盃報名隊數再增 首度增設木蘭獎

全國最大規模的兒童足球賽事「2025安聯小小世界盃」今年報名隊數從1107隊成長1204隊，吸引超過1萬2000個家庭熱...

籃網球／亞洲青年錦標賽 中華隊預賽3勝2敗將爭第6名

在南韓全羅北道全州市舉行的2025亞洲青年籃網球錦標賽，今天結束預賽，中華隊最終拿下3勝2負，準決賽將再戰馬爾地夫，角逐...

射箭／玉山國手選拔賽嘉義登場 260多位好手同場競技 

由玉山銀行第二年贊助的「玉山射箭國手選拔賽」今天在嘉義中正大學田徑場舉行隆重的開幕儀式，今年共有來自全台260多位青年、...

桌球／亞青少錦標賽 張佑安、洪敬愷晉男雙金牌戰

在烏茲別克舉行的ITTF亞洲青少年桌球錦標賽，台灣小將張佑安、洪敬愷在U19組男雙4強，以11比6、11比9、11比5擊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。