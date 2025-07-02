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足球／中華女足3：0退吉爾吉斯 差一勝晉級亞洲盃會內賽
中華女足今天於2026亞足聯女子亞洲盃資格賽第二場賽事，在大雨中迎戰吉爾吉斯，雖然因天氣影響導致比賽一度暫停，但仍不影響中華女足攻勢，終場以3：0力退吉爾吉斯。
比賽一開始中華女足便展現壓制力，由許翊筠操刀角球，亂軍之中由蘇芯芸補射破網，上半場以1：0領先；下半場第65分鐘，黃可欣抓準吉爾吉斯後衛失誤，一記橫傳助攻蘇育萱門前撿漏，中華女足擴大差距，第70分鐘，黃可欣在門前創造12碼罰球機會，由松永早姬操刀輕鬆破門，為中華女足以3：0收下勝場。
獲得單場MVP的蘇育萱賽後表示，「我們為了這場比賽準備了兩年，我們會一場比一場更好，下一場也準備好迎戰地主印尼隊。」
中華女足下一場比賽將在5日晚上9點對戰地主隊印尼，若中華女足能取得勝場，將直接晉級2026亞足聯女子亞洲盃會內賽。
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