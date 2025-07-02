足球／安聯小小世界盃報名隊數再增 首度增設木蘭獎

全國最大規模的兒童足球賽事「2025安聯小小世界盃」今年報名隊數從1107隊成長1204隊，吸引超過1萬2000個家庭熱情投入，總決賽將於19、20日在台北市立大學登場，而今年大會也為了鼓勵更多女孩投入足球運動並落實性別平等，特別設立「木蘭獎」。

安聯小小世界盃今年賽事分佈全國七大賽區，每區各組第一名將齊聚台北進行總決賽，另設有離島保障名額，總計將有8支精英隊伍爭奪全國冠軍榮耀，總決賽將於19、20日在台北市立大學登場，本屆賽事也以「FOR LOVE因為熱愛」為口號，號召小球員和家長回歸踢球的初心，享受足球帶來的健康。

安聯人壽荷蘭籍總經理羅偉睿（Jan-Joris Louwerier）表示，足球是全球備受喜愛的活動，全球有一半都是足球球迷，「我自己也是，我來自荷蘭，是世界唯一一個三度進到世足賽決賽但都拿下亞軍的國家，我5歲就開始踢足球，現在我51歲還在踢足球。安聯跟足球有很深淵源，安聯集團長年支持足球運動、場館建設以及大型賽事，在台灣我們也很榮耀能延續這樣的傳統，未來也會與各合作夥伴繼續努力推廣足球運動。」

談到今年安聯小小世界盃首度新設「木蘭獎」，今天代表出席的醒吾高中球員也直言，此獎項對於女性球員來說無疑是個激勵，其中有著旅美夢的陳柔羽也說：「能夠拿這個獎對於選手是個激勵，應該會有很大的成就感。」

談到旅美計畫，陳柔羽表示因為自己同是足球員的哥哥陳冠霖目前也在美國唸書、踢球，所以也計畫前往美國就讀大學和踢球，「從以前就很嚮往旅美，不過一直覺得自己準備得還不夠，過去一段時間也會看一些影片，覺得美國那邊踢得很開放，爸媽也很支持我們。」 「2025安聯小小世界盃」今年報名隊數從1107隊成長至1204隊。記者劉肇育／攝影

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