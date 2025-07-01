快訊

經濟部今找八大行庫開會 協助中小企業匯率避險

籃網球／亞洲青年錦標賽 中華隊預賽3勝2敗將爭第6名

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華隊在預賽拿下3勝2負成績，將爭奪第6名。圖／中華民國籃網球協會提供
中華隊在預賽拿下3勝2負成績，將爭奪第6名。圖／中華民國籃網球協會提供

在南韓全羅北道全州市舉行的2025亞洲青年籃網球錦標賽，今天結束預賽，中華隊最終拿下3勝2負，準決賽將再戰馬爾地夫，角逐第6名的資格。

中華隊在第2級預賽先負於馬爾地夫及巴基斯坦，但之後連勝日本、沙烏地阿拉伯，今天最後一場預賽以75：22狂勝地主南韓，預賽戰績3勝2負。

今天迎戰地主南韓隊，中華隊輕鬆應戰，第1局結束以23：2領先，第2局攻勢仍由中華隊掌控，南韓隊在第3節得分達到2位數，最後一節兩隊你來我往，終場中華隊以75：22輕鬆過關。

大會今天休兵，亞洲籃網球總會將召開2025年會，將討論2027亞青賽主辦權及舉辦男子國際賽的可能性，中華民國籃網球協會由秘書長陳薇婷代表出席。

🔥賀統一獅奪上半季冠軍！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

籃網 中華隊

延伸閱讀

經典賽／MLB官網專訪日本監督 難忘國際賽對中華隊的1勝與1敗

籃球／中華隊教練出馬 助小球員圓夢

女足／亞洲盃資格賽開紅盤 中華隊8球大勝巴基斯坦

小馬亞太青棒賽／中華隊勝菲律賓奪冠 7月將赴美參加世界賽

相關新聞

籃網球／亞洲青年錦標賽 中華隊預賽3勝2敗將爭第6名

在南韓全羅北道全州市舉行的2025亞洲青年籃網球錦標賽，今天結束預賽，中華隊最終拿下3勝2負，準決賽將再戰馬爾地夫，角逐...

射箭／玉山國手選拔賽嘉義登場 260多位好手同場競技 

由玉山銀行第二年贊助的「玉山射箭國手選拔賽」今天在嘉義中正大學田徑場舉行隆重的開幕儀式，今年共有來自全台260多位青年、...

桌球／亞青少錦標賽 張佑安、洪敬愷晉男雙金牌戰

在烏茲別克舉行的ITTF亞洲青少年桌球錦標賽，台灣小將張佑安、洪敬愷在U19組男雙4強，以11比6、11比9、11比5擊...

拳擊／哈薩克WB盃 黃筱雯5比0完勝對手晉8強

台灣女子拳擊好手黃筱雯今天在WB盃哈薩克拳擊賽54公斤級，以5比0擊敗芬蘭的馬基楠，順利挺進8強

以雙語掌控體育盛事現場 世壯運主持人劉傑中詮釋莊嚴與熱血

擁有多年新聞與典禮主持經驗的劉傑中，近年來積極參與多場重要體育活動的主持工作，包括世壯運開幕典禮、奧運英雄遊行、以及總統府前的大型體育記者會。他以中英文雙語靈活穿梭，展現精準語感與現場控場力，獲得各界

以創業為題 北市學生運動員生涯發展教育知能計畫啟動

為提升學生運動員規劃生涯發展的能力，台北市政府體育局持續推動「學生運動員生涯發展教育知能計畫」，今年邁入第四年，以「創業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。