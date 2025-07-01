籃網球／亞洲青年錦標賽 中華隊預賽3勝2敗將爭第6名
在南韓全羅北道全州市舉行的2025亞洲青年籃網球錦標賽，今天結束預賽，中華隊最終拿下3勝2負，準決賽將再戰馬爾地夫，角逐第6名的資格。
中華隊在第2級預賽先負於馬爾地夫及巴基斯坦，但之後連勝日本、沙烏地阿拉伯，今天最後一場預賽以75：22狂勝地主南韓，預賽戰績3勝2負。
今天迎戰地主南韓隊，中華隊輕鬆應戰，第1局結束以23：2領先，第2局攻勢仍由中華隊掌控，南韓隊在第3節得分達到2位數，最後一節兩隊你來我往，終場中華隊以75：22輕鬆過關。
大會今天休兵，亞洲籃網球總會將召開2025年會，將討論2027亞青賽主辦權及舉辦男子國際賽的可能性，中華民國籃網球協會由秘書長陳薇婷代表出席。
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