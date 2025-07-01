射箭／玉山國手選拔賽嘉義登場 260多位好手同場競技 

由玉山銀行第二年贊助的「玉山射箭國手選拔賽」今天在嘉義中正大學田徑場舉行隆重的開幕儀式，今年共有來自全台260多位青年、青少年新生代的射箭菁英齊聚一堂，將在2、3日展開為期兩天的激戰來爭奪世青和世青少國手資格，與會的玉山銀行代表行銷長林俊佑也宣布，除了將支援射箭設備資源缺少的學校外，還將與射箭協會合作舉辦射箭培訓營，以鼓勵更多人來參加射箭運動。

今年的玉山射箭國手選拔賽將在7月2、3日於嘉義中正大學舉行為期兩天的比賽，會中將選拔出今年加拿大世界青年暨青少年射箭錦標賽的台灣代表隊成員，也等於是一場台灣新生代射箭好手的大戰，其中包括去年9月在台北體育館射下第2屆亞洲大學射箭錦標賽反曲弓男子金牌小將劉泰言、去年拿下企業射箭聯賽「箭林之后」風佑築等新生代好手都有參加。

今年玉山射箭國手選拔賽人數再增加到260多人，讓第二度參加開幕典禮的玉山銀行代表行銷長林俊佑開心的表示，「人數比去年還要增加，也看得出來我們在國中、高中的射箭的運動有越來越多人的投入，還有學生家長的支持，我想這個對台灣發展射箭運動是一件非常好的事情，而去年我們在亞錦射箭賽得到非常好的成績，全部共奪得了十面金牌、六面銀牌跟五面銅牌，我想在今年我們八月底，也即將要在加拿大舉辦的世界青年、青少年的射箭賽，也相信台灣可以如同以往奪得很好的成績。」

期盼台灣射箭能繼續往下紮根的理念下，林俊佑說：「我們也一直跟中華民國射箭協會不斷的在討論，怎麼樣能夠幫助我們基層的射箭運動有更好的發展，所以我們今年除了在偏遠地區的學校，我們會提供一些設備上的支持，另外，我們也會跟射箭協會共同來舉辦射箭培訓營，希望透過前輩教練的教導，有系統有方法的讓同學們知道如何在射箭的技巧上可以精進。」

今年玉山射箭國手選拔賽齊集台灣現役的新生代射箭好手，從去年亞洲大學射箭賽摘金到今年世大運選拔落選，國立體大劉泰言重新於4月全大運力克兩屆奧運國手湯智鈞奪下金牌後，這次也將在選拔賽中再度亮相，他說：「我覺得我的成績變得比較穩定一點，就是比較不會有大喜大樂，最主要是心態的調整就是比較不會那麼的緊張、畏首畏腳，然後動作上面也做了一些些微的調整，讓我找到更舒服的位置，這次的選拔賽目標是希望能選上世青國手。」

而獲得像玉山銀行等企業的支持下，遠道而來來自花蓮玉里高中的複合弓好手高誠恩懂得感恩，他說：「透過玉山銀行贊助幫射箭隊添購了靶台，靶台比較厚不容易射穿，對箭的損耗就會比較少，對我們的訓練上的幫助很大。」 260多名全台新生代射箭好手在豔陽下備戰。圖／中華民國射箭協會提供

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