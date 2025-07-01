拳擊／哈薩克WB盃 黃筱雯5比0完勝對手晉8強

台灣女子拳擊好手黃筱雯今天在WB盃哈薩克拳擊賽54公斤級，以5比0擊敗芬蘭的馬基楠，順利挺進8強。

世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）的哈薩克拳擊賽，屬於世界積分賽，女子54公斤級共18人參賽，黃筱雯首輪對上芬蘭的馬基楠（Teresa Makinen）。

首回合黃筱雯利用身高和臂展優勢，開打沒多久就一記組合拳有效擊中對手，儘管馬基楠試圖反撲，但黃筱雯戰術利用得宜，打中對手後就拉開距離，不讓對方有近身攻擊的機會。

後2回合黃筱雯也都保持耐性維持戰術，多次突擊拳都打中對手，馬基楠只能靠著纏抱零星的近身攻擊，最終黃筱雯順利5比0獲勝。

教練劉宗泰接受中央社記者訪問時表示，首回合黃筱雯比較放不開，出拳比較謹慎，「不過她有身高和臂長的優勢，所以我們全場就維持這樣的策略，不讓對手有近身的機會。」

黃筱雯去年底拿下WB年終賽冠軍，但今年5月的泰國公開賽卻在首輪吞敗。

劉宗泰指出，「從泰國賽回來後我們就積極朝著缺失改進，也針對技術上做些調整，這場是WB的積分賽，相對來說比較重要，所以我們很全心備戰這場比賽。」

劉宗泰強調，晉級8強後，會對上烏茲別克對手，算是比較好的選手，正好可以拿來考驗這段時間調整的方向對不對。

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