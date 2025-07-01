快訊

全方位的文人！作家、資深媒體人彭歌百歲辭世 「三三草」膾炙人口

涉助詐團洗錢 網紅「仙塔律師」吐345字心聲認了：有所瑕疵

北部高溫上看37度 雙颱擬生成「1個恐靠近台灣」

拳擊／哈薩克WB盃 黃筱雯5比0完勝對手晉8強

中央社／ 台北1日電
黃筱雯。圖／中華民國拳擊協會提供(資料照)
黃筱雯。圖／中華民國拳擊協會提供(資料照)

台灣女子拳擊好手黃筱雯今天在WB盃哈薩克拳擊賽54公斤級，以5比0擊敗芬蘭的馬基楠，順利挺進8強。

世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）的哈薩克拳擊賽，屬於世界積分賽，女子54公斤級共18人參賽，黃筱雯首輪對上芬蘭的馬基楠（Teresa Makinen）。

首回合黃筱雯利用身高和臂展優勢，開打沒多久就一記組合拳有效擊中對手，儘管馬基楠試圖反撲，但黃筱雯戰術利用得宜，打中對手後就拉開距離，不讓對方有近身攻擊的機會。

後2回合黃筱雯也都保持耐性維持戰術，多次突擊拳都打中對手，馬基楠只能靠著纏抱零星的近身攻擊，最終黃筱雯順利5比0獲勝。

教練劉宗泰接受中央社記者訪問時表示，首回合黃筱雯比較放不開，出拳比較謹慎，「不過她有身高和臂長的優勢，所以我們全場就維持這樣的策略，不讓對手有近身的機會。」

黃筱雯去年底拿下WB年終賽冠軍，但今年5月的泰國公開賽卻在首輪吞敗。

劉宗泰指出，「從泰國賽回來後我們就積極朝著缺失改進，也針對技術上做些調整，這場是WB的積分賽，相對來說比較重要，所以我們很全心備戰這場比賽。」

劉宗泰強調，晉級8強後，會對上烏茲別克對手，算是比較好的選手，正好可以拿來考驗這段時間調整的方向對不對。

🔥賀統一獅奪上半季冠軍！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

黃筱雯 拳擊

延伸閱讀

拳擊／WB性別檢測方式未明 林郁婷不參加哈薩克拳賽

排球／亞洲女排國家盃 台灣逆轉勝哈薩克獲得季軍

拳擊／荷蘭拳擊賽將登場 主辦方：奧運金牌克莉芙不參加

林昶佐認了Doris罹腦部罕病！赴任芬蘭首先要做這件事

相關新聞

射箭／玉山國手選拔賽嘉義登場 260多位好手同場競技 

由玉山銀行第二年贊助的「玉山射箭國手選拔賽」今天在嘉義中正大學田徑場舉行隆重的開幕儀式，今年共有來自全台260多位青年、...

桌球／亞青少錦標賽 張佑安、洪敬愷晉男雙金牌戰

在烏茲別克舉行的ITTF亞洲青少年桌球錦標賽，台灣小將張佑安、洪敬愷在U19組男雙4強，以11比6、11比9、11比5擊...

拳擊／哈薩克WB盃 黃筱雯5比0完勝對手晉8強

台灣女子拳擊好手黃筱雯今天在WB盃哈薩克拳擊賽54公斤級，以5比0擊敗芬蘭的馬基楠，順利挺進8強

以雙語掌控體育盛事現場 世壯運主持人劉傑中詮釋莊嚴與熱血

擁有多年新聞與典禮主持經驗的劉傑中，近年來積極參與多場重要體育活動的主持工作，包括世壯運開幕典禮、奧運英雄遊行、以及總統府前的大型體育記者會。他以中英文雙語靈活穿梭，展現精準語感與現場控場力，獲得各界

以創業為題 北市學生運動員生涯發展教育知能計畫啟動

為提升學生運動員規劃生涯發展的能力，台北市政府體育局持續推動「學生運動員生涯發展教育知能計畫」，今年邁入第四年，以「創業...

影／太會扯了！亞洲盃扯鈴賽今在苗栗登場 高手雲集

第8屆亞洲盃國際扯鈴運動錦標賽今天在苗栗縣文化觀光局中正堂登場，將一連三天進行賽事，全球十多個國家及地區280多名扯鈴選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。