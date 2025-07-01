以雙語掌控體育盛事現場 世壯運主持人劉傑中詮釋莊嚴與熱血

擁有多年新聞與典禮主持經驗的劉傑中，近年來積極參與多場重要體育活動的主持工作，包括世壯運開幕典禮、奧運英雄遊行、以及總統府前的大型體育記者會。他以中英文雙語靈活穿梭，展現精準語感與現場控場力，獲得各界肯定。

劉傑中認為，體育記者會雖然形式上與其他活動無異，但語氣與氣氛的掌握卻需細膩調整。他說，「體育場合的主持風格很特別，它同時要求莊重與熱血，這種平衡感，比起金鐘或金馬這樣單一風格的典禮，更具挑戰性。」

「我不是體育咖，但我懂現場氛圍」

劉傑中(左)主持nba前球星帕克來台活動。劉傑中提供

問起他是否是個體育迷，劉傑中也經常在自己社群關心體育賽事，跟一般民眾一樣，坐在電視機前為中華隊加油。劉傑中笑說自己從小只會游泳，並不是典型的熱血球迷。

他說，我不會為了某個球星瘋狂，也不是死忠職籃、職棒球隊派，但他喜歡看比賽現場的氣氛，劉傑中說，「特別是落後還打得很拼的隊伍，會讓人想幫他們加油。」

劉傑中回憶大學時代在高雄唸書，常到澄清湖棒球場觀戰，即便身處兄弟象主場，也會為對手歡呼。他說，「我不是為誰，而是為努力的那一方加油。」

世壯運開幕主持：「風格」才是最大挑戰

世壯運主持人劉傑中(左二)。劉傑中提供

談到日前接下世壯運開幕典禮主持工作，劉傑中坦言：「這是與金鐘、金馬截然不同的經驗。」與典禮團隊多次彩排討論中，他最重視的不是台詞，而是主持的「風格」是該莊重，還是熱血？是該帶氣氛，還是要安靜地做引導？

劉傑中表示，「這場活動有國際觀眾、有轉播、有年長選手，也有總統與貴賓，我們需要找到一個讓所有人都舒服、又能準確傳達核心價值的方式。」

語言切換也是一大難點，他常需斟酌中英文使用比例，劉傑中指出，「若現場只有一成觀眾聽英文，那我就不會中英1:1，那樣篇幅太長，觀眾會疲乏。」他以流暢雙語串聯主持節奏，也讓國際來賓與本地觀眾皆能有所共鳴。

最深刻的一幕：104歲羽球老將的掌聲

劉傑中。劉傑中提供

在眾多賽事與人物中，劉傑中提到最讓他感動的時刻，是世壯運開幕時金氏世界紀錄認證「最年長的羽球選手」林友茂受邀擔任聖火代表之一。

劉傑中指出「他是五位上場點燃火炬的大師中，最不有名的那一位。但他50歲才開始學羽球，打了50多年，直到百歲還在比賽。劉傑中說，當他講出這段故事，現場立刻響起掌聲與歡呼，那是一種純粹被精神打動的感動。」這段經歷，也讓他再次確認「故事的力量」遠勝光環本身。

主持人的責任：不是華麗，而是準確與共鳴

台南全中運開幕主持人劉傑中(左)。劉傑中提供

劉傑中謙稱自己不是最會帶氣氛的主持人，但他相信準確與共感更為重要。大型活動中，他會預演所有可能突發狀況，從耳機失靈、燈光延遲，到意外走錯方向的動線安排，他說，「我習慣把所有可能出錯的細節，都提前預想一遍。」

他說得平淡，卻反映出多年的專業自覺。劉傑中表示，「我不是怕錯，而是想讓大家安心。」即便只是換個上台入口，他與搭檔也會快速反應，調整站位，確保呈現一致專業形象。

中年人的Podcast構想：談疑惑，也談重生

劉傑中(左二)。劉傑中提供

雖然劉傑中主持經驗豐富，但他仍未真正啟動個人自媒體。他說，如果未來要做Podcast節目，他不會選體育專題，而會鎖定「中年」類型節目。

劉傑中認為，「中年人常被認為是穩定、堅強的，但我覺得不然。我想做一個節目，是讓人可以談疑惑、談轉換，也談跌倒後的重生。」

劉傑中表示，他希望能訪談那些在30、40歲後遇挫後再起的人，分享他們如何面對不再年輕，卻仍要重新選擇人生方向的勇氣。他說，「我不覺得中年只能談理財與房地產。我們可以談健康、心境、甚至心靈成長。」他語氣堅定，沒有煽情，正如他一貫的主持風格。

不是明星也能被記住

劉傑中。劉傑中提供

「我從不覺得我是主角，但我希望我是那個讓主角被看見的人。」劉傑中不是最亮的那個名字，卻是無數重要時刻中的穩定節奏。他的聲音不一定最響亮，卻最常成為群眾與典禮之間的橋梁。在每一場從體育場到國際典禮的活動中，他以語言為媒介，用專業為場域注入應有的尊重與情感，他不是明星，但他值得被記住。

(全文由作者授權提供)

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