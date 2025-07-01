以創業為題 北市學生運動員生涯發展教育知能計畫啟動

為提升學生運動員規劃生涯發展的能力，台北市政府體育局持續推動「學生運動員生涯發展教育知能計畫」，今年邁入第四年，以「創業」為年度主題，鼓勵學生運動員勇於突破、探索職涯多元可能。

本年度首場講座以「運動員創業策略論壇」揭開序幕，邀請來自運動健身、餐飲、領導力顧問、運動場館及運動行銷等不同領域的講者現身分享創業經歷與心路歷程。每位講者皆具備運動員背景，並透過自身成功與失敗的經驗，啟發學生運動員思考自身的生涯規劃與未來方向，勇敢踏出職涯創新的第一步。後續講座將更深入基層訓練場域，邀請不同單項運動員走入校園，分享跨界職涯經驗，讓學生了解如何將運動員精神延伸至不同職業領域，激發他們對職涯的想像與信心。

6月份的兩場講座聚焦排球與羽球主題，排球場次於台北市立內湖高中舉行，參與對象包含內湖高中男女排球隊及內湖高工男排學生。講者陣容堅強，包括「黃金左手」林顯丞、「微笑隊長」蕭湘凌、「吹夢巨人」鄧政偉，以及具甲組選手背景的物理治療師高家瑋，他們從不同面向分享排球相關職涯，啟發學生在教職、科技與運動創業領域的可能性。

羽球場次則於台北市立大同高中舉辦，邀請三位優秀退役羽球運動員分享職涯歷程，包括現任台灣虎航副機長林楷樺、秀山國小教練黃嫈琇，以及物理治療師賴怡婷。他們談及從徬徨到確立目標、從失敗中找出信念的過程，傳遞羽球精神，分享場上與場下的寶貴人生經驗。

講座當天亦邀請台北市政府體育局游竹萍局長蒞臨指導。游局長表示：「台北市的施政願景是打造『運動之都』，我們期望選手除了具備競技實力，也能培養生涯發展的規劃能力。每位分享者的經驗都值得學生們深思，也希望他們未來能與身邊的夥伴攜手同行，在人生旅程中找到屬於自己的方向。」

計畫主持人、國立台北教育大學李加耀教授指出：「運動員長期專注於訓練與比賽，往往忽略生涯規劃的重要性。隨著社會對運動的重視，運動員的職涯也需及早佈局。今年以創業為主題，透過系列講座傳遞實務經驗，期盼本計畫成為學生運動員生涯規劃的『起跑架』，引領他們邁向多元發展的未來。」

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