藝人、網紅狂打卡！ WAYtoGoLF新店高爾夫開幕　5大亮點揭密全台最潮高球場

最潮高爾夫體驗！從素人到選手都愛「WAYtoGoLF」 新店高爾夫。 圖／WAYtoGoLF新店場館 提供

結合模擬科技與教學體驗的全新高爾夫空間「WAYtoGoLF」新店高爾夫試營運，吸引許多高球愛好者、藝人網紅前往朝聖。以下整理WAYtoGoLF五大必看亮點，無論你是新手、老手還是高球科技控，都值得一訪。

圖／WAYtoGoLF新店場館 提供

亮點1：全台唯一Inrange雷達打位系統 擊球數據即時呈現

WAYtoGoLF是目前全台唯一全面導入Inrange高科技雷達系統的高爾夫場館。每個打擊球道都配置了雷達系統和觸控螢幕，能夠即時提供詳細的擊球數據分析，並且提供多種休閒娛樂模式，讓球友在練習的同時也能享受娛樂的樂趣，為初學者與進階球友打造一個最精準、最舒適的練習與訓練空間。

不需要再憑感覺「打得好不好」，Inrange 雷達系統讓場內所有打位所打出的每一顆球，都能在打位旁的螢幕上看到詳細的擊球資訊，包括擊球距離、方向與出球角度等，同時記錄每一支球桿的擊球距離，彈道與擊球表現即時掌握。

圖／WAYtoGoLF新店場館 提供

亮點2：60打位空間寬敞、兩層樓設計，專為都市人打造

WAYtoGoLF場館設於新北市新店區中興路三段1號5樓及6樓，交通便利、捷運可達，是雙北少見擁有兩層樓、共60個打位的大型室內高球練習場。空間配置寬敞流暢，現場也設有多項休閒設施與觀景座位，讓練球過程更舒適。

此外，試營運期間也設有體驗優惠課程與會員專屬活動，讓首次接觸的民眾更容易親近這項運動。

WAYtoGoLF新店高爾夫60打位空間寬敞、兩層樓設計，專為都市人打造 。 圖／WAYtoGoLF新店場館 提供

亮點3：TPGA＋TPI雙認證教練，量身打造個人訓練課程

不同於一般自學打位，WAYtoGoLF引進TPGA與TPI雙認證專業教練團隊，並結合Inrange數據分析，提供一對一專屬教學課程。無論你是剛起步的新手、想進階矯正的球友，或是備戰賽事的選手，都能根據個人目標進行技術提升。

圖／WAYtoGoLF新店場館 提供

亮點4：娛樂模式＋VIP包廂 高球也能聚會好玩

WAYtoGoLF不只是單純練習空間，更設計有多種娛樂模式與社交機能。透過Inrange平台內建遊戲功能，打球同時可享迷你賽事或競賽模式，適合朋友對打、企業員工活動或親子互動。

場館也設有專屬VIP包廂、寬敞休憩區、咖啡輕食吧台與高爾夫選品展示空間，打造兼具生活感與專業度的複合場域，是都市人紓壓、運動、聚會的最佳選擇。

WAYtoGoLF新店高爾夫。 圖／WAYtoGoLF新店場館 提供

亮點5：網紅明星都來打卡，開啟高球風格生活

開幕以來WAYtoGoLF也成為網紅與藝人熱門拍照打卡地點，搭配場館內引進的高爾夫服飾與精品選品，不少消費者也開始將「高球」作為時尚與生活的一部分，讓這裡逐漸成為風格運動的新據點。

最潮高爾夫體驗！從素人到國手都這裡練

從新手入門、專業練習，到聚會娛樂、時尚生活，「WAYtoGoLF」新店高爾夫以雷達科技與完整服務重新定義了高爾夫練習場的標準。試營運期間限定優惠現正開跑，無論你是第一次接觸高爾夫、準備備賽進修，還是想與朋友來場有趣的科技對打，這裡都能滿足你對高球的一切想像。

圖／WAYtoGoLF新店場館 提供

WAYtoGoLF新店高爾夫

地址：新北市新店區中興路三段1號5樓

電話：02-29133222

Facebook：新店高爾夫waytogolf

Instagram : waytogolf_official

預約試打Line : https://page.line.me/waytogolf2(ID:@waytogolf2)

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