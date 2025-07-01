影／太會扯了！亞洲盃扯鈴賽今在苗栗登場 高手雲集

第8屆亞洲盃國際扯鈴運動錦標賽今天在苗栗縣文化觀光局中正堂登場，將一連三天進行賽事，全球十多個國家及地區280多名扯鈴選手齊聚一堂，透過單鈴、雙鈴、三鈴、直立鈴等多項指定動作一較高下，比賽過程如同欣賞一場場賞心悅目的表演，讓台下不時爆出如雷掌聲。

國際扯鈴運動協會理事長劉述懿指出，亞洲盃國際扯鈴運動錦標賽自創辦以來，每2年舉行一次，已在台北連辦7屆，也是全球扯鈴界的頂尖舞台。由於苗栗後龍國小多次在國際賽奪冠，已是全球知名扯鈴隊，今年亞洲盃首度走出大都市來到苗栗舉辦，後龍國小也協助承辦，具有指標意義。他目前在台北市立大學任職教授，有30多名學生志工前來協助比賽進行。

他指出，這次參加的國家和地區共有7個，但還有歐、美等國家與會，總數超過10個，不屬亞洲國家的選手雖不具正式比賽資格，但會以表演賽方式進行技術交流；3天比賽項目分為技巧賽、舞台賽及BATTLE賽，透過單鈴、雙鈴、三鈴、直立鈴、個人花式、團體花式舞台賽等競賽，以高難度技巧和創意編排爭取榮耀。

劉述懿指出，扯鈴雖不是亞奧運比賽項目，但有統計顯示其實在國小玩扯鈴運動的學生最多，因為不可能每個學校都有籃球隊或棒球隊，但玩扯鈴的學生就很多，今年3、4月在台北辦的全國國小扯鈴比賽，有近200支隊伍，超過1000人參賽，場面浩大。

縣長鍾東錦致詞強調，很榮幸各國扯鈴選手到苗栗參賽，國內六都除新北市之外，其他五 都都有隊伍來，還有遠從金門來的隊伍，苗栗好玩、好吃的景點及美食多，歡迎選手在比賽空檔到苗栗走訪，感受山城之美。 第8屆亞洲盃國際扯鈴運動錦標賽今天在苗栗縣文化觀光局中正堂登場，將一連三天進行賽事，縣長鍾東錦到場致意。 記者胡蓬生／攝影 第8屆亞洲盃國際扯鈴運動錦標賽今天在苗栗縣文化觀光局中正堂登場，將一連三天進行賽事，參賽隊伍在舞台上使出渾身解數，展現高超技巧。 記者胡蓬生／攝影

商品推薦