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羽球／Red Bull鬥拍預賽展開 戴資穎相約九月高雄見

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
鬥拍最終決賽將結合高雄羽球大師賽於9月28日在高雄巨蛋登場，戴資穎相約高雄見。圖／Red Bull提供
鬥拍最終決賽將結合高雄羽球大師賽於9月28日在高雄巨蛋登場，戴資穎相約高雄見。圖／Red Bull提供

戴資穎回來了，靈感來自小戴訓練日常，最好玩的羽球三對三「Red Bull 鬥拍」即日起開放報名，最終決賽將結合高雄羽球大師賽於9月28日在高雄巨蛋登場，戴資穎表示，非常期待看到大家在三對三的賽制中，發揮出像她一樣的非典型球路，希望全台好手都來組隊挑戰，「九月，我在高雄等你們！」  

已連續舉辦三年的Red Bull 鬥拍以六人同場、縮小跑動範圍、加快反應速度為特色，每一次擊球都考驗默契與手感，也因規則彈性，玩法多變，無論是老手還是新手，都能在比賽中找到屬於自己的節奏。除賽事場地與國際雙打羽球規則相同，為了讓賽事更好玩、戰術更多元，加入了致敬戴資穎招牌絕技的獨家規則，成功擊球至對手的觸地禁止區，就能一次取2分，讓比賽的每一刻都充滿變數與驚喜。

Red Bull 鬥拍開放全民組隊參加，只要年滿18歲，隊伍三人年齡加總不超過120歲，且每隊至少包含一名女性及一名男性成員，即可報名參賽。全台巡迴預賽將於七月正式展開，包含7月26日台中、8月2日台北、8月9日高雄，三區預賽冠軍隊伍，將能獲得前進九月全國總決賽的門票，並贏得與戴資穎面對面互動的機會。

今年的Red Bull鬥拍決賽迎來史無前例的合作，與世界羽聯巡迴賽高雄羽球大師賽攜手舉辦。高雄羽球大師賽作為國際級的職業賽事，每年皆吸引無數頂尖好手爭相競技，是南台灣不容錯過的羽球盛宴。本次合作將帶給球迷雙重享受：凡購買高雄羽球大師賽決賽日門票的觀眾，不需另外購票，即可於大師賽賽程結束後，在原場地直接觀賞 Red Bull 鬥拍全國總決賽的精彩對戰，見證台灣最強素人隊伍的誕生，並與戴資穎一起為稱霸決賽的選手加油。

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羽球 戴資穎

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