聽新聞
0:00 / 0:00
足球／中國「蘇超」聯賽聚人氣 上座數破4萬
中國江蘇省城市足球聯賽（蘇超）近期備受矚目，自5月開賽以來單場最高上座率屢創新高，前天（6月29日）蘇州對戰揚州的觀眾人數達4.3萬人，創下「蘇超」上座率新高。
綜合上觀新聞等陸媒體報導，「蘇超」自5月開賽以來單場最高上座率屢創新高，本週日蘇州對戰揚州的觀眾人數達到了4萬3617人，創下「蘇超」上座率新高。
據報導，江蘇常州市委常委會當天召開了會議，專門研究「常州市足球高質量發展三年行動計劃（2025-2027年）」，其中提到將大力發展青少年足球，加強校園足球普及推廣。
報導說，「蘇超」開賽以來，常州隊前5輪遭遇5連敗。據官方「常州發布」，常州隊員場場努力奮戰至終場哨響的精神獲得了中國觀眾的點讚；球迷支持熱度不減，這體現了常州群眾足球的基礎較強，有利於推動新一輪足球的高質量發展。
江蘇省城市足球聯賽由江蘇省13個地級市各自成立代表隊，球隊以城市命名，隊員不限於現役職業球員，足球業餘愛好者也可以參加。賽事期程為5月10日至11月2日，共計85場比賽，賽事在不同主場城市舉辦。
賽事安排13支代表隊「捉對廝殺」，第一場賽事在5月10日舉辦，受到大量關注，點燃中國網路社群討論度，構成後續賽事一票難求盛況，同時明顯拉動當地消費與旅遊成長。
🔥賀統一獅奪上半季冠軍！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠
《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言