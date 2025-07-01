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足球／中國「蘇超」聯賽聚人氣 上座數破4萬

中央社／ 台北1日電
中國江蘇省城市足球聯賽（蘇超）近期備受矚目，自5月開賽以來單場最高上座率屢創新高。（取材自澎湃新聞）
中國江蘇省城市足球聯賽（蘇超）近期備受矚目，自5月開賽以來單場最高上座率屢創新高。（取材自澎湃新聞）

中國江蘇省城市足球聯賽（蘇超）近期備受矚目，自5月開賽以來單場最高上座率屢創新高，前天（6月29日）蘇州對戰揚州的觀眾人數達4.3萬人，創下「蘇超」上座率新高。

綜合上觀新聞等陸媒體報導，「蘇超」自5月開賽以來單場最高上座率屢創新高，本週日蘇州對戰揚州的觀眾人數達到了4萬3617人，創下「蘇超」上座率新高。

據報導，江蘇常州市委常委會當天召開了會議，專門研究「常州市足球高質量發展三年行動計劃（2025-2027年）」，其中提到將大力發展青少年足球，加強校園足球普及推廣。

報導說，「蘇超」開賽以來，常州隊前5輪遭遇5連敗。據官方「常州發布」，常州隊員場場努力奮戰至終場哨響的精神獲得了中國觀眾的點讚；球迷支持熱度不減，這體現了常州群眾足球的基礎較強，有利於推動新一輪足球的高質量發展。

江蘇省城市足球聯賽由江蘇省13個地級市各自成立代表隊，球隊以城市命名，隊員不限於現役職業球員，足球業餘愛好者也可以參加。賽事期程為5月10日至11月2日，共計85場比賽，賽事在不同主場城市舉辦。

賽事安排13支代表隊「捉對廝殺」，第一場賽事在5月10日舉辦，受到大量關注，點燃中國網路社群討論度，構成後續賽事一票難求盛況，同時明顯拉動當地消費與旅遊成長。

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