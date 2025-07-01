桌球／亞青U19男單 郭冠宏攜張祐安、洪敬愷晉8強

中央社／ 台北30日電
郭冠宏。圖／台南市體育局提供
郭冠宏。圖／台南市體育局提供

世界排名72名的桌球好手郭冠宏今天在烏茲別克舉行的國際桌球總會（ITTF）亞洲青少年桌球錦標賽，於U19男子單打16強戰以4比1獲勝，與張祐安、洪敬愷一起挺進8強之列。

郭冠宏日前與張祐安、洪敬愷攜手勇奪桌球亞青U19男團銅牌後，又在男單、男雙「雙線出擊」，其中率先登場的男單賽事，郭冠宏陸續擊敗新加坡球員郭勇、韓國球員金佳溫，順利挺進8強，接下來將與中國新星温瑞博爭奪4強門票。

至於男單32強都輪空的張祐安、洪敬愷，分別在16強戰力退印度選手巴塔恰亞（PriyanujBhattacharyya）、普拉迪瓦迪（AbhinandhPradhivadhi），攜手取得8強資格，而張祐安、洪敬愷搭檔的男雙也有斬獲，與另一組男雙郭冠宏、徐絃家一起擠進8強。

U19女單部分，潛力女將鄭樸璿在16強戰以4比1拍落印度小將塞尼（Suhana Saini），順利晉級8強，成為台灣女單唯一希望，而她與葉伊恬搭配的女雙也連過兩關，尤其16強戰驚險以3比2逆轉「朝鮮組合」，勇闖8強。

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郭冠宏 葉伊恬

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