中華體記協會奪亞洲最佳 再摘傳奇貢獻獎

成立15年的中華民國體育運動記者協會，在香港第26屆亞洲體育記者年會大放異彩，榮譽理事長簡明珠獲頒亞洲體記傳奇貢獻獎，協會則是首次獲選2024年亞洲體記年度最佳協會。

中華民國體育運動記者協會理事長黃顯祐表示，去年在協會同仁努力下，舉辦15週年相關活動，包括亞洲體記論壇「全民媒體時代—體育新媒體的轉型與變革」，邀請Vamos Sports的徐裴翊、WOWSight的葉士弘，以及香港體路的徐慧華，三位新媒體的創辦人，分享他們寶貴的經驗。

「體記協會成立15年，選擇去年來舉辦慶祝活動，主要是當初創立10週年時遭遇新冠疫情，相關計畫只好停擺，在疫情趨緩後，才決定於2024的年終來辦理活動。」黃顯祐指出，體記雖然只成立15年，感謝亞洲體育記者聯盟肯定，但更早的記者前輩奠定良好基礎，一代一代傳承接棒，不論哪個世代，都為台灣體壇奉獻付出，留下讓讀者及觀眾難忘的報導。

適逢體育記者協會15週年，體記以「體記15年，見證歷史，書寫未來」為題，製作紀念刊物。期許體育記者不只是體育賽事的見證者，更是體育文化的傳播者。

這本刊物不僅回顧體記協會的成長故事，主要內容更邀請了奧運史上首組羽球男雙兩屆金牌的「麟洋配」王齊麟/李洋、「舉重女神」郭婞淳、國際籃球明星林書豪、昔日美國棒球大聯盟的強投王建民、巴黎奧運拳擊金牌林郁婷等40多位台灣頂尖運動員，分享他們眼中的體育記者，他們與體育記者的革命情感。

「體記協會在台灣體壇一直扮演重要的橋樑，在國內與即將成立的運動發展部、中華奧會、中華民國體育總會、大專體育總會、高中體育總會、中華帕拉林匹克總會、各單項協會及各縣市體育運動局處密切合作。」黃顯祐表示，不只協助國內體育運動發展，在國際上，體記協會參與國際體育新聞總會、亞洲體記聯盟，與韓國、日本、中國、香港、澳門等體記協會良好互動。

中華民國體育運動記者協會頭一回斬獲國際大獎，期許將來開辦屬於台灣的青年體育人才培訓營，甚至藉由語言和地緣的優勢，放眼國際，舉辦東亞、東南亞地區的國際青年體育人才培訓計畫，為全球體育發展，播下更多青春的種子。

榮譽理事長「珠姐」簡明珠獲頒亞洲體記傳奇貢獻獎，這是我國首位獲此殊榮的體育記者。她從1980年開始在大華晚報服務，1988年進入青年日報，早期由於台灣體育記者採訪路線不同，催生出屬於各自的聯誼會，直到2009年簡明珠與其他前輩同業共同努力下，開始籌劃正式體育記者團體，隔年2010年5月3日，中華民國體育運動記者協會成立。

「這一路走來，我跟大多數人是一樣的，我們一路成長，從手寫到電腦打字，從紙本到網路，然後像海綿一樣，不斷學習吸收新知，這些年來報導的方式或許改變，但我們堅持跟信念是不變的，相信體育運動可以讓世界變得更好，相信我們做的是有意義的，也因為這些堅持跟信念，幫助我們持續走下去。」簡明珠獲獎時表示，22歲開始為台灣體育媒體服務，去年從青年日報退休，但隨後八月起加入7don去動數位平台，繼續為我國體育運動發展奉獻心力。 中華民國體育運動記者協會榮譽理事長簡明珠獲頒亞洲體記傳奇貢獻獎。圖／中華民國體育運動記者協會提供

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