中華體記協會奪亞洲最佳 再摘傳奇貢獻獎
成立15年的中華民國體育運動記者協會，在香港第26屆亞洲體育記者年會大放異彩，榮譽理事長簡明珠獲頒亞洲體記傳奇貢獻獎，協會則是首次獲選2024年亞洲體記年度最佳協會。
中華民國體育運動記者協會理事長黃顯祐表示，去年在協會同仁努力下，舉辦15週年相關活動，包括亞洲體記論壇「全民媒體時代—體育新媒體的轉型與變革」，邀請Vamos Sports的徐裴翊、WOWSight的葉士弘，以及香港體路的徐慧華，三位新媒體的創辦人，分享他們寶貴的經驗。
「體記協會成立15年，選擇去年來舉辦慶祝活動，主要是當初創立10週年時遭遇新冠疫情，相關計畫只好停擺，在疫情趨緩後，才決定於2024的年終來辦理活動。」黃顯祐指出，體記雖然只成立15年，感謝亞洲體育記者聯盟肯定，但更早的記者前輩奠定良好基礎，一代一代傳承接棒，不論哪個世代，都為台灣體壇奉獻付出，留下讓讀者及觀眾難忘的報導。
適逢體育記者協會15週年，體記以「體記15年，見證歷史，書寫未來」為題，製作紀念刊物。期許體育記者不只是體育賽事的見證者，更是體育文化的傳播者。
這本刊物不僅回顧體記協會的成長故事，主要內容更邀請了奧運史上首組羽球男雙兩屆金牌的「麟洋配」王齊麟/李洋、「舉重女神」郭婞淳、國際籃球明星林書豪、昔日美國棒球大聯盟的強投王建民、巴黎奧運拳擊金牌林郁婷等40多位台灣頂尖運動員，分享他們眼中的體育記者，他們與體育記者的革命情感。
「體記協會在台灣體壇一直扮演重要的橋樑，在國內與即將成立的運動發展部、中華奧會、中華民國體育總會、大專體育總會、高中體育總會、中華帕拉林匹克總會、各單項協會及各縣市體育運動局處密切合作。」黃顯祐表示，不只協助國內體育運動發展，在國際上，體記協會參與國際體育新聞總會、亞洲體記聯盟，與韓國、日本、中國、香港、澳門等體記協會良好互動。
中華民國體育運動記者協會頭一回斬獲國際大獎，期許將來開辦屬於台灣的青年體育人才培訓營，甚至藉由語言和地緣的優勢，放眼國際，舉辦東亞、東南亞地區的國際青年體育人才培訓計畫，為全球體育發展，播下更多青春的種子。
榮譽理事長「珠姐」簡明珠獲頒亞洲體記傳奇貢獻獎，這是我國首位獲此殊榮的體育記者。她從1980年開始在大華晚報服務，1988年進入青年日報，早期由於台灣體育記者採訪路線不同，催生出屬於各自的聯誼會，直到2009年簡明珠與其他前輩同業共同努力下，開始籌劃正式體育記者團體，隔年2010年5月3日，中華民國體育運動記者協會成立。
「這一路走來，我跟大多數人是一樣的，我們一路成長，從手寫到電腦打字，從紙本到網路，然後像海綿一樣，不斷學習吸收新知，這些年來報導的方式或許改變，但我們堅持跟信念是不變的，相信體育運動可以讓世界變得更好，相信我們做的是有意義的，也因為這些堅持跟信念，幫助我們持續走下去。」簡明珠獲獎時表示，22歲開始為台灣體育媒體服務，去年從青年日報退休，但隨後八月起加入7don去動數位平台，繼續為我國體育運動發展奉獻心力。
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