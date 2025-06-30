溫網／包辦連6場大滿貫金盃 阿爾卡拉斯、辛納成奪冠最大熱門

網壇年度草地盛會溫布頓將於台灣時間今天晚間8點開戰，包括法網剛完成連霸的衛冕軍「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）和白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）都將在第一場比賽領銜上陣，兩位名將也是美國賭盤最被看好的冠軍候選人。

根據美國《ESPN》的賠率，阿爾卡拉斯賠率是+120，義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）+190，兩位去年大滿貫各拿2座的新生代球星是今年溫布頓的奪冠最大熱門；將挑戰溫網第8冠的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）則是+600。

女單方面，莎芭蓮卡賠率+240領先群雌，哈薩克「愛司女王」芮芭奇娜（Elena Rybakina）+550，波蘭前球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）賠率+650，剛在法網封后的美國好手高芙Coco Gauff是+750。

今年法網決賽一同創造史詩級一役的阿爾卡拉斯和辛納，聯手包辦近6場大滿貫金盃，不意外繼續扮演溫網奪冠熱門，外媒報導兩人包辦82％的下注數，投注金額也有78%和兩位名將有關。

阿爾卡拉斯今天將在中央球場打頭陣，台灣時間晚上8點半出戰義大利老將佛格尼尼（Fabio Fognini）；莎芭蓮卡在第一球場領銜，台灣時間晚上8點碰加拿大的布蘭斯泰因（Carson Branstine）。

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