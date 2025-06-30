快訊

最恐怖車站！台鐵汐科站通道長又窄 上班族練腳力、體力不濟的更慘

林口宅配公司驚傳殺人案！41歲男遭女同事持刀猛刺胸口 送醫不治

BMW男台74北屯段撞護欄再追撞前車 橫跨三線道釀連環車禍6傷

女足／亞洲盃資格賽開紅盤 中華隊8球大勝巴基斯坦

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
旅外中國好手蘇育萱為中華女足建功。圖／中華足球協會提供
旅外中國好手蘇育萱為中華女足建功。圖／中華足球協會提供

2026亞足聯女子亞洲盃資格賽D組賽程昨天在印尼雅加達點燃戰火，中華女足首戰巴基斯坦展現出強大壓制力，以8：0開出紅盤，挑戰分組龍頭有好的起步。

中華女足在本屆資格賽與巴基斯坦、吉爾吉斯、印尼同組較勁，爭奪分組龍頭才可取得的2026 AFC澳大利亞女足亞洲盃門票。中華隊首戰巴基斯坦，上半場就屢屢創造進攻優勢，第14分鐘普馨慧首開紀錄，右路起腳碰到巴基斯坦球員後改變方向成功破網；2分鐘後，陳妗文右路轉身射門突破巴基斯坦守門員防守再下一城；第40分鐘蘇育萱凌空抽射破網，上半場中華女足就取得3：0領先。

下半場中華女足攻勢持續，第65分鐘許翊筠左路一記遠射「世界波」破網，將領先優勢跨大到4：0；第86分鐘開始，中華女足小將普馨慧門前梅開二度、劉于喬、何家瑄接連為中華女足建功，最終中華女足以8：0大勝巴基斯坦。

首戰告捷，中華女足總教練陳曉明表示，上半場較慢進入狀況，再加上天氣悶熱，影響選手發揮且難提升比賽強度，「半場即時調整狀況，選手顯得更有野心及進球慾望，替補上場的年輕選手們也努力撐起進球責任，經過這幾年的訓練，選手體能提升不少，面對下半場的賽事能有更好的強度進行壓迫，這場比賽也達到教練團預期，獲得大比分的勝利。」

中華女足下一場比賽將在7月2日下午4點半對戰吉爾吉斯，比賽將在中華足球協會臉書粉絲團、動滋Sports臉書粉絲團及博斯運動二台轉播。

中華女足2026亞洲盃資格賽首戰先發十一人。圖／中華足球協會提供
中華女足2026亞洲盃資格賽首戰先發十一人。圖／中華足球協會提供
何家瑄（左）終場結束前梅開二度。圖／中華足球協會提供
何家瑄（左）終場結束前梅開二度。圖／中華足球協會提供

🔥賀統一獅奪上半季冠軍！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

中華隊

延伸閱讀

規模5.5地震襲巴基斯坦 震源深度10公里

巴基斯坦雨季導致暴洪及山崩 至少24人殞命

棒球／小馬亞太青棒賽 中華隊輕取菲律賓迎2連勝

巴基斯坦才推薦川普爭和平獎 隔天譴責他對伊朗動武

相關新聞

女足／亞洲盃資格賽開紅盤 中華隊8球大勝巴基斯坦

2026亞足聯女子亞洲盃資格賽D組賽程昨天在印尼雅加達點燃戰火，中華女足首戰巴基斯坦展現出強大壓制力，以8：0開出紅盤，...

LPGA／陶氏錦標賽 林子涵攜手搭檔並列第18名

屬於團體賽制的LPGA陶氏錦標賽今天進行最終回合，台灣小將林子涵攜手英格蘭搭檔夏朵芙，2人合力繳出64桿的成績，並以4天...

撞球／CTPBA第三站 張榮麟搶尾局險勝退柯秉逸奪冠

CTPBA職業撞球巡迴賽第三站，昨於新北市林口九號颱風競技館舉行單敗淘汰賽，總計80名會內賽選手，其中包括11名外籍選手...

美國羽賽／賴柏佑、蔡富丞「台灣內戰」勝出 睽違15年男雙摘金

BWF超級300的美國羽球公開賽，今天進行的男雙決賽上演台灣內戰，由同為19歲的賴柏佑、蔡富丞，以21比13、21比23...

體育外交！張廖萬堅率團參訪帛琉迷你運動會

透過體育外交，教育部政務次長張廖萬堅及體育署署長鄭世忠應帛琉國家奧林匹克委員會邀請，昨天啟程到帛琉參訪「第12屆太平洋迷...

LPGA／陶氏錦標賽第3天 林子涵攜手搭檔繳71桿

LPGA陶氏錦標賽今天進行第3回合，台灣唯一晉級的林子涵和英格蘭搭檔夏朵芙，合力抓2博蒂、吞3柏忌繳出71桿，並以3天低...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。