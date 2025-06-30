女足／亞洲盃資格賽開紅盤 中華隊8球大勝巴基斯坦

2026亞足聯女子亞洲盃資格賽D組賽程昨天在印尼雅加達點燃戰火，中華女足首戰巴基斯坦展現出強大壓制力，以8：0開出紅盤，挑戰分組龍頭有好的起步。

中華女足在本屆資格賽與巴基斯坦、吉爾吉斯、印尼同組較勁，爭奪分組龍頭才可取得的2026 AFC澳大利亞女足亞洲盃門票。中華隊首戰巴基斯坦，上半場就屢屢創造進攻優勢，第14分鐘普馨慧首開紀錄，右路起腳碰到巴基斯坦球員後改變方向成功破網；2分鐘後，陳妗文右路轉身射門突破巴基斯坦守門員防守再下一城；第40分鐘蘇育萱凌空抽射破網，上半場中華女足就取得3：0領先。

下半場中華女足攻勢持續，第65分鐘許翊筠左路一記遠射「世界波」破網，將領先優勢跨大到4：0；第86分鐘開始，中華女足小將普馨慧門前梅開二度、劉于喬、何家瑄接連為中華女足建功，最終中華女足以8：0大勝巴基斯坦。

首戰告捷，中華女足總教練陳曉明表示，上半場較慢進入狀況，再加上天氣悶熱，影響選手發揮且難提升比賽強度，「半場即時調整狀況，選手顯得更有野心及進球慾望，替補上場的年輕選手們也努力撐起進球責任，經過這幾年的訓練，選手體能提升不少，面對下半場的賽事能有更好的強度進行壓迫，這場比賽也達到教練團預期，獲得大比分的勝利。」

中華女足下一場比賽將在7月2日下午4點半對戰吉爾吉斯，比賽將在中華足球協會臉書粉絲團、動滋Sports臉書粉絲團及博斯運動二台轉播。 中華女足2026亞洲盃資格賽首戰先發十一人。圖／中華足球協會提供 何家瑄（左）終場結束前梅開二度。圖／中華足球協會提供

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