撞球／CTPBA第三站 張榮麟搶尾局險勝退柯秉逸奪冠

CTPBA職業撞球巡迴賽第三站，昨於新北市林口九號颱風競技館舉行單敗淘汰賽，總計80名會內賽選手，其中包括11名外籍選手，經過2天賽程，8強由地主選手全包，提前留下冠軍盃，決賽由2位世界球王對決，經過搶11決戰，「火雲邪神」張榮麟搶尾局擊敗「撞球王子」柯秉逸，首度奪下分站冠軍。

台灣職撞復賽邁入第三站，昨晚冠軍爭奪戰，2名球員都是爭冠常客，首站張榮麟晉級決賽，但是敗給了柯秉中，上一站則由柯氏兄弟包下冠亞軍，由柯家大哥柯秉逸收下冠軍，決賽搶11局，張榮麟先取得2：0優勢，但第3局柯秉逸立刻還擊，將比數追成2：2平手。

賽事中段，雙方一度形成拉鋸戰，不過就在張榮麟一次2號球的失誤母球洗帶，讓柯秉逸接手自由球清台，並且一波連拿6局，讓比數形成8：4由柯秉逸取得領先。

CTPBA職業撞球巡迴賽第三站，呂輝展（左起）、亞軍柯秉逸、冠軍張榮麟、許睿安。圖／取自CTPBA

不過張榮麟連追帶趕，加上「黃金衝球」一舉把比數追成8：8，自此雙方演出精彩攻防戰，在10：10比分下，搶尾局分勝負，結果柯秉逸在解1號球犯規下，被張榮麟清台帶走冠軍，首次奪下CTPBA職業撞球巡迴賽冠軍頭銜。

台灣包辦8強，出現29歲的中生代球星許睿安外，「黑翼戰士」張翼堪稱本站大黑馬，首日雙敗淘汰賽打敗WNT世界排名第2的「小胖」葉浚惟，之後再勝星國老將卓連漢晉級，儘管在爭奪4強資格，遭遇國內新生代好手許睿安強勢壓制，兩人大戰超過2小時，張翼才以9：10搶尾局敗下陣來，不過他仍寫下生涯在國內巡迴賽的最佳成績。

值得一提的是，「柯氏兄弟」近年制霸國內賽事，昨告別義麵店長的「風城小子」呂輝展，在4：4平手下，利用「天王殺手」柯秉中的一次準度失誤，接連搶下6局，以10：6獲勝，終結柯秉中爭取連3站晉級決賽的夢想。

CTPBA年度規劃4場分站賽，外加1場總冠軍賽，年度積分戰績前3名球員，可獲10、5萬與3萬的國外參賽旅費補助，「天王殺手」柯秉中首站奪冠，第2站也晉級決賽，「撞球王子」柯秉逸則是第2站冠軍，以及第3站冠軍張榮麟，使得年度積分爭奪戰，形成三強分庭抗禮局面。

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